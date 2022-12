Podrás lucirte con los regalos para los niños de tu familia en esta Navidad

La importancia de los juguetes interactivos

Juguetes electrónicos con tecnología para niños de preescolar

Los juguetes tecnológicos entusiasman a los más jóvenes

Legos para agilizar el aprendizaje y divertirse

En la actualidad vivimos en un mundo totalmente digitalizado, por lo que es importante que los niños puedan aprender a experimentar con la programación a través de algunos juguetes que sean de alta tecnología. Se pueden encontrar en el mercado distintos juguetes interactivos que ayudarán al niño a fomentar su creatividad.Esto también los ayudará a desarrollar sus habilidades motoras, conocer la codificación y algunas cuestiones de la física. Por eso, si esta Navidad quieres lucirte con el regalo para tu hijo, tu sobrino o un amigo, te recomendamos regalar juguetes para Navidad interactivos.El mundo está cambiando constantemente y la era de la digitalización llegó hace tiempo para quedarse y avanzar a pasos agigantados. La programación pasó a ser un conocimiento prácticamente básico para el aprendizaje de los jóvenes. Los juguetes niños que son interactivos tienen la ventaja de introducir a los más pequeños en el mundo digital desde una temprana edad, agilizando su proceso de aprendizaje a medida que se divierten jugando. Por eso, los juguetes interactivos son beneficiosos para hacer más eficiente el desarrollo, la creatividad y la lógica de los pequeños y sus habilidades motoras.El primer juguete tecnológico lo pueden tener niños a muy temprana edad, ya que vienen juguetes para niñas y niños que son interactivos y para que usen a partir de los 3 años de edad, en plena edad preescolar. Ejemplo de este tipo de juguetes son los robot que hacen que los niños se muevan un poco más, o juguetes educativos de alta tecnología para que puedan aprender a leer, escribir o contar números. Sólo deberás tener en cuenta la recomendación de la edad al momento de elegir cuál llevar.Otro aspecto positivo de los juguetes interactivos, es que vienen juguetes para cada una de las áreas de conocimiento que le guste explorar al niño o niña, aún estando en la adolescencia. Por eso, hay juguetes interactivos referidos a la música, juguetes interactivos para los que les gustan los automóviles, para los amantes de la robótica o incluso para los que son fanáticos de armar bloques de construcción. A continuación te dejaremos algunas ideas para que puedas comprar buenos juguetes de Navidad para niñas y niños. Lego es una línea de juegos de bloques para armar distintas cosas. Actualmente hay innumerables tipos de bloques, y modelos disponibles para todas las edades. Una posible clasificación de los distintos tipos de legos podría ser en base a los tamaños de las piezas, por eso tendríamos los Lego Duplo y los Lego Regulares.Los Lego Duplo son los ladrillos de un tamaño más grande, orientados principalmente a niños hasta los 3 años. En la categoría de los Lego Duplo podemos distinguir 3 tipos distintos de Lego:- Lego Duplo Town: son las piezas de Lego de tamaño grande con las que se puede construir todo tipo de pueblos y ciudades.- My First Lego: piezas grandes ideales para las primeras construcciones, incluyendo piezas sencillas de animales y autos.- Lego Temáticos: son los Lego que ya vienen con un tema en particular, como por ejemplo princesas de Disney, Paw Patrol, Superhéroes, etc.En cuanto a los Lego Regulares, podremos encontrar una amplia variedad en la oferta que hay en el mercado, y que van orientados a niños de 3 años en adelante, incluso para adultos. Esto es así porque son piezas que requieren de una mayor concentración y habilidad a la hora de utilizar los armables. Dentro de este grupo tendrás:- Lego Classic: estas son cajas de Lego que vienen con distintas posibilidades para la construcción. Comúnmente se las llama “cajas de diversión”, y cada una viene con una numeración y sus correspondientes instrucciones. A las instrucciones también podrás acceder a través de la web de Lego, ingresando el número de la caja.- Lego Junior: consiste en creaciones de Lego más sencillas, orientadas a las personas que recién se inician en el mundo Lego.- Lego Creator: son las cajas con las que se podrá construir 3 cosas distintas con las piezas que contienen. Implican construcciones más complejas que se recomiendan para mayores de 7 años de edad.- Lego City: son packs de Lego con los que se pueden armar distintas ciudades. Incluyen edificios, islas, vehículos, entre otros.- Lego Temático: son las colecciones que vienen con temáticas de algún superhéroe, serie o película, como puede ser Harry Potter, Jurassic Park o Star Wars, entre muchas otras.- Lego power Functions: son las piezas de Lego que sirven para motorizar las distintas construcciones y se orientan a niños mayores.- Lego Minecraft: son sets de Lego Minecraft que te permitirán construir y también interpretar las aventuras que se inspiran en el universo de los armables de Minecraft, con todos los personajes ya conocidos y elementos exclusivos del videojuego que es popular en todo el mundo.- Lego Friends: es una de las variantes del Lego City, y se diferencia principalmente por los colores, que son rosa, pastel y blanco, y también los personajes son diferentes. Estas cajas de Lego vienen para construir la ciudad Heartlake City.Podrás encontrar toda esta variedad en Lego Perú, y también tendrás otras alternativas en juguetes interactivos armables como por ejemplo los Playmobil o los Rusty. Sólo deberás elegir el que más te guste para regalar a los niños en esta Navidad y seguramente te den ganas de ponerte a construir ciudades o poblados enteros también a ti, por eso los juegos interactivos también aportan a la unión familiar a través de la interacción entre todos los miembros de la familia.