Las películas de Disney no son sólo para chicos

¿Qué es Disney Plus?

¿Para qué sirve y cómo funciona?

¿Qué tipo de programación posee?

Existen películas y series que no tienen género y tampoco límite de edad, aquella que se han convertido en clásicos a través de los años y que no ha llegado un contenido nuevo y mejor para destronarlas.Hasta hace algún tiempo atrás, parecía imposible revivir aquellos capítulos o las cintas completas porque, a menos que tuviéramos un video club cerca o tuviéramos la fortuna de encontrarlas justo en algún canal televisivo, no había muchas posibilidades de hacer resurgir dicho contenido.Con la irrupción de la tecnología y con su avance arrollador, han aparecido algunas plataformas de streaming y una de ellas pertenece a Disney y se ha convertido en la favorita de muchas personas por permitir acceder a todo el catálogo completo de las película y series no solo de Disney, sino también de Marvel, Pixar, Star Wars y National Geographic.Es muy probable que hayas escuchado hablar sobre esta nueva plataforma si es que aún no la has contratado. Pero puede ocurrir que la tecnología no sea tuyo y aun tengas algunas dudas acerca de qué es y cómo funciona.Disney Plus es una plataforma de streaming que es propiedad de Disney y, al contratarlo, puedes acceder a diferente contenido como películas, documentales, ediciones especiales, cortometrajes, programas televisivos y series producidas por la misma firma.Se trata de un sitio o una biblioteca virtual que funciona bajo demanda, es decir, quien decide contratar Disney Plus elige lo que desea mirar desde el catálogo para dar rienda suelta a la diversión y el entretenimiento.Al contratar Disney Plus puedes mirar contenido online a través de cualquier dispositivo móvil o electrónico que poseas (siempre y cuando haya compatibilidad). De acuerdo a tus gustos y preferencias, puedes explorar el amplio catálogo que se encuentra dividido por categorías y así optar por el contenido ideal para el momento de tu día.Para poder tener acceso a esta plataforma de Disney debes registrarte y crear una cuenta, lo que te tomará unos pocos minutos debido a la simplicidad de los pasos a seguir. De hecho, puedes hacerlo telefónicamente o desde el sitio web a través del botón de suscripción.Solamente debes completar tus datos personales, método de pago y un correo electrónico y elegir el plan que más se ajuste a tus necesidades y presupuesto. Puedes optar por uno mensual o anual, entre otras opciones.Una vez que hayas cumplido con los pasos para el registro y la contratación de este servicio, ya puedes disfrutar de todo el contenido disponible para ti. ¿Una ventaja? Además de escoger lo que más te guste, también puedes poner en “stop” lo que estés mirando, puedes detenerlo, continuar con la reproducción y también realizar descargas o reanudar lo que estás mirando en cualquier momento y desde donde estés, siempre y cuando cuentes con un dispositivo y conexión a internet.Respecto a los perfiles, al contratar Disney Plus, se te permitirá la creación de 7 perfiles como tope, cada uno de ellos contando con las credenciales propias para poder acceder. Pero algo a tener en cuenta es que solamente serán 4 los perfiles que podrán disfrutar de la plataforma de manera simultánea, sea desde un dispositivo móvil o desde uno electrónico.Una de las ventajas más importantes de esta plataforma de Disney es que es ideal para toda la familia. Si bien puede haber contenido que sea exclusivamente para adultos, la mayoría es apto para todo público, habiendo en el catálogo muchísimas películas infantiles para que puedan elegir la que más les guste.Al explorar el catálogo, puedes encontrarte con gran variedad de contenido, desde películas que tal vez veías en tu infancia hasta los últimos éxitos de la taquilla, dentro de los que se destacan:-Pixar: en esta categoría puedes hallar los cortos con más diversión y las películas animadas que no tienen igual como Cars, Coco, Toy Story y más.-Disney: esta opción es la favorita de la mayoría de quienes deciden contratar Disney Plus. En ella puedes encontrar películas de distintos estilos. Entre las destacadas se encuentran Moana, Bambi, High School Musical y Blancanieves, entre otros.-Star Wars: si eres amante de esta trama no puedes perderte nada de esta pestaña, ya que está repleta de contenido especial para ti.-National Geographic: esta sección de la plataforma se encuentra reservada para aquellos documentales realizados por la firma y Disney, como así también series y films.Asique ya sabes, si buscas una plataforma para toda la familia y que puedas utilizar desde cualquier lugar y con muchas funciones, no dudes en contratar Disney Plus y elegir el plan que mejor se ajuste a tus preferencias.