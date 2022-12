“El que compra cosas robadas es tan responsable como el que roba”

La semana pasada una carnicería de Gualeguaychú fue el blanco de un robo . Delincuentes ingresaron al comercio tras romper un vidrio de una puerta y se llevaron dos costosas bicicletas que estaban en el lugar. Días después, lograron recuperar una de las bicis, pero sus propios dueños tuvieron que pagar para recuperarla.“El vecino que compró la bicicleta robada es tan responsable como el que la robó. Yo no compro cosas robadas”, reflexionó Camila Daguerre, la damnificada, quien admitió que “queremos creer que el comprador fue un vecino engañado que nos hizo el favor de pedirnos la suma que dice que le pagó al ladrón”.Y contó que ahora no pueden vender las bicicletas porque le sacaron las calcomanías y la rayaron. “Era recuperarla para terminar el ciclo, para dejar de estar enojados con la policía, con el sistema. Gualeguaychú es chico, nos conocemos todos. Ayer me mandaron un mensaje de que una de las personas que nos habían robado, ya estaba libre y había vuelto a robar una garrafa de un carrito de comida”.En este sentido, resaltó: “Si nosotros compramos algo robado, los chorros roban para vendernos. Cuando volví a comprar la bicicleta fui a la Comisaría a informar que la había recuperado, pero no di nombres, porque ya nos conocen, y ¿Si nos vuelve a pasar lo mismo?”.“Les mandamos mensajes con absolutamente todo, pero la policía quiere hacer todo rápido, pero sin la autorización de un juez no puede entrar a un allanamiento”, acotó.“Uno se siente desprotegido, ¿Quién tiene derecho? ¿Ellos que tienen problemas con la droga, o los que nos levantamos temprano para laburar? Yo sé nombre y apellido de los dos y donde viven. A mí me mandaron foto de la puerta de la casa, de todo. La misma gente que está cansada de que le roben te pasa la información”, dijo finalmente la mujer a