Un deudor alimentario no podrá salir del país ni renovar licencia de conducir

Un fallo en los Tribunales de Concordia determinó que un deudor alimentario no podrá salir del país, renovar su licencia de conducir y queda suspendido en el club del cual es socio, sin poder tampoco ingresar, asistir o participar de las actividades que en el mismo se realizan. También pasará a ser parte del recientemente creado Registro de Deudores Alimentarios Municipal.



El fallo, de la jueza suplente María Constanza Ortiz, dispone que el deudor alimentario sea inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios y que sea informada la Municipalidad de Concordia. Además, la Justicia determinó la suspensión del carné de conducir, razón por la cual se libró un oficio a la Central de Tránsito local.



Al mismo tiempo, la Justicia determinó también que dicho deudor alimentario no podrá salir del país, por lo que serán informadas las autoridades migratorias. Y también fue suspendido como socio del Club de Profesionales de Concordia. No podrá ingresar, asistir o participar de las actividades que en el mismo se realizan, consignó El Andén. Registro Público de Deudores Alimentarios Morosos En octubre pasado, en Concordia se aprobó por unanimidad dicha normativa que persigue una doble finalidad: por un lado, prevenir el incumplimiento de los deberes asistenciales y por el otro, reparar la situación de desamparo en la que se encuentra el niño.



El proyecto está conformado por 15 artículos, en los cuales se establece que en el Registro Público de Deudores Alimentarios Morosos se deberán atender diversas funciones como por ejemplo la creación de una base de datos; expensión de certificado de Libre Deuda Alimentaria, comunicación con Tribunales; inscripción o baja en el Registro; además de hacer una convocatoria a los sectores de la sociedad que tengan incumbencia en los objetivos de la Ordenanza, etc.



Se trató de un proyecto trabajado por los concejales de Juntos por el Cambio Carola Laner y Luciano Dell’Olio, con la participación y aportes del Instituto de Investigación para la Igualdad y Equidad de Géneros; la Comisión de Noveles del Colegio de Abogados local y Jueces de Familia.