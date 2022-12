Club Capibá prepara un bono para recaudar fondos

El club Capibá recibe la temporada de verano con una iniciativa, en donde José Galarraga, presidente del club Capibá, le mencionó a: “Es un proyecto antiguo del que vienen trabajando comisiones anteriores, pero que nunca se pudo llevar a cabo porque siempre hay diferentes necesidades que cubrir. Este año decidimos encarar el plan, donde una de las herramientas que elegimos para juntar el dinero, es el tema del bono de fin de año. A pesar de que no vamos a cubrir toda la inversión, ya es un puntapié inicial”.En cuanto a su ubicación, el presidente le dijo a: “El club Capibá se encuentra cerca del aeropuerto donde hay numerosos barrios y es un terreno grande que está abierto. Lo que necesitamos es delimitar nuestra propiedad privada para asegurarle a los socios que solamente ingresan ellos y no otras personas”.Asimismo, se refirió a la cantidad de afiliados: “Actualmente tenemos 300 socios y ahora se agregaron algunos por el tema de piletas que vienen a disfrutar del verano. La idea para el año que viene es terminar la cancha de hockey sintético para agregar un poco más de afiliados”.A su vez, para sumarse al bono contribución es necesario comunicarse al Instagram del club donde se sube información o a través del teléfono 154637054.Por otra parte, Nadia Montero, vicepresidenta del club, aclaró: “El bono trae cuatro números, donde el valor del mismo es de $1.000. Además, son 20 premios que van desde estadía en Uruguay hasta comidas y bebidas”.También, para acceder a las piletas del club las personas pueden “acercarse a la institución que cuenta con tres piletas y servicios de cantina. El precio de las entradas es para socios $200 mientras que las personas que no lo son $500”.De esta manera, añadió que el predio se encuentra abierto de “martes a domingo a partir de las 14 horas”.