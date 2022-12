Sociedad

Tremendo hecho en Cerrito

Jueves 29 de Diciembre de 2022

Video: el agresivo comportamiento del toro tras el ataque mortal al productor

“Al no socializar con animales de su misma especie no internaliza y compite con el humano”, explicaron a Elonce desde Abigeato. Tras matar a su dueño, el animal no dejó acercar a nadie y se mostraba sumamente agresivo.