Las carreras y cursos para la profesión del momento con sueldos de $256 mil

Búsquedas

Demanda de personal

Las ofertas

La demanda de perfiles para cubrir los puestos de la Economía del Conocimiento creció exponencialmente en todo el mundo. Hoy, toda persona calificada tiene empleo asegurado y la Argentina no es la excepción, si bien el país enfrenta dos grandes desafíos: el deterioro del sistema educativo y la alta rotación de personal (los empleados más capacitados dejan de trabajar en relación de dependencia y se hacen “freelancers”, para cobrar en dólares por fuera del sistema).En este sentido, Argencon, la entidad que reúne a empresas exportadoras de servicios, hizo un relevamiento de la demanda laboral en el país, por un lado, y, por otro, de la oferta académica disponible.Según el último informe Argenconomics, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires relevó cómo las principales demandas del sector la cobertura de los siguientes puestos: analista funcional, desarrollador y programador Java. En la misma encuesta se registran los cinco puestos más necesarios para los próximos tres años, en orden decreciente: desarrollo de software, análisis de datos, soporte de infraestructura, implementación y diseño.En el mapa de empleo de la Fundación Telefónica, se registran miles de búsquedas en todo el país, siendo las 10 más demandadas: analista de datos BI, consultor TIC, digital project manager, desarrollador de software, profesional técnico TIC, especialista en marketing digital, administrador de sistemas, diseñador gráfico, community manager y QA tester.Y, finalmente, el Informe trimestral sobre el Mercado Laboral de Tecnología, elaborado por Bumeran y el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dice que las principales búsquedas laborales en tecnología son las de Programación y Tecnología y Sistemas, seguido por Análisis Funcional y Soporte Técnico. Cabe destacar que las búsquedas solicitando personal para puestos de tecnología reciben un 75% menos de postulaciones por aviso respecto del aviso promedio, lo que muestra la baja disponibilidad del talento tecnológico.Frente a esto, Argencon destacó que, aunque de una manera inorgánica y en algunos casos aislada, son muchas las iniciativas que quieren dar respuesta a esta problemática y listó propuestas formativas del ámbito público y privado que ofrecen opciones de capacitación a los interesados en desarrollarse en el mundo de la tecnología, en particular de la informática.Entre las iniciativas formales para nivel primario y secundario se destacan las escuelas PRO-A, la escuela Rocca, las escuelas P-TECH y la ORT Argentina. En tanto, en el ámbito no formal, está la escuela de robótica de Misiones; Probot School y Mendoza Futura y EduRed.En el nivel superior formal hay tecnicaturas como las de la agencia para el Aprendizaje a lo largo de la Vida del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto Superior Politécnico Córdoba, el Instituto Tecnológico de Goya y el Instituto Tecnológico de Santiago del Estero, nuevas carreras universitarias, el polo tecnológico de la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires y el informatorio Chaco, indicóEn el ámbito no formal aparecen Argentina Programa, el club ArgenTec, Codo a Codo, los cursos de Digital House, Arbusta, Tecno 3F, bootcamps, Potrero Digital, Oferta Online, Puerta 18, Chicas en Tecnología, ComIT, itgrarte y programas de capacitación de y en empresas.A continuación,Escuela de Robótica MisionesProbot SchoolEscuelas con uso innovador de las TIC. ORT ArgentinaEscuelas PRO-AEscuela Técnica Roberto RoccaEscuelas P-TECHMendoza Futura y Red de Apoyo a las Trayectorias Escolares (EduRed)Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software en la Agencia para el Aprendizaje a lo largo de la Vida GCABATecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en la Agencia para el Aprendizaje a lo largo de la Vida GCABAInstituto Superior Politécnico Córdoba (ISPC)Instituto Tecnológico de Goya (ITG)Informatorio ChacoInstituto Tecnológico de Santiago del Estero (ITSE)Programa Codo a codoTecno 3FCarrera de Ciencia de Datos de la UBADigital HouseEscuela Da VinciCoder HouseEducaciónITMindhubPlataforma 5Soy HenryUNICEN.Ciudades del Conocimiento. RIL.Argentina programa 4.0AcamicaCourseraUdemyedXMiriadaXPotrero DigitalClub ArgenTecChicas en TecnologíaitgrarteComITPuerta18ArbustaNahual ITCurso Fundaula de AccentureCurso Skill Builder de AWSThe Inspire Garage de GlobantSkillsbuild de IBMEdu-Skills de MicrosoftFundación Telefónica