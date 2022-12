No se registran incendios en islas del delta entrerriano

La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos aseguró que ya no se se registran focos de incendio activos en las islas del Delta del río Paraná en la provincia, aunque remarcaron la necesidad de continuar con los cuidados y concientizar para evitar todo tipo de quemas.



Los informes diarios de los comandos de operaciones instalados en el Aeroclub de Alvear, provincia de Santa Fe, y San Pedro, Buenos Aires, no reportaron focos ígneos en lo que va de la semana.



Allí trabajan brigadistas, fuerzas de seguridad y, con tres aviones vigía, dos aviones hidrantes y un helicóptero de los Gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe.



En Puerto Alvear funciona un comando con una guardia permanente, con personal de la Brigada de Respuesta Ambiental (BRA) de Entre Ríos, y Protección Civil y Gestión de Riesgos y la Brigada de Atención y Prevención de Emergencias (BAPE), de Santa Fe.



Durante los operativos trabajan de diferentes formas con ataques directos, indirectos y paralelos; líneas y brechas cortafuego, anclando en quemados y lugares de rebrotes; y herramientas de zapa y enfriamiento de mochila.



En ese marco, la secretaria de Ambiente entrerriana, Daniela García, remarcó a Télam que la población se debe "concientizar en la importancia de extremar los cuidados y evitar toda práctica de quema", desde "fuegos para pesca hasta actos mínimos como arrojar colillas de cigarrillo".



Con las condiciones actuales de bajante del río Paraná, la falta de lluvia, y las altas temperaturas "todo es propenso a generar grandes incendios", completó.



Además, la funcionaria provincial explicó que para trabajar sobre el fuego "hay que conocer el terreno, tener el equipamiento y conocimientos necesarios", porque de lo contrario "se corre peligro", y solicitó no acercarse a intentar colaborar.