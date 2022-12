Viaje a Qatar, trabajo, mundial y amor: la experiencia de pareja de paranaenses

Se conocieron “viajando”



“La final fue un regalo caído del cielo”

“Preparó la tesis” de su carrera, en Qatar

Son de Paraná y a su regreso a la capital de Entre Ríos, contaron detalles de la experiencia.“Vivíamos a 10 minutos de distancia en Paraná y no sabíamos nada, el uno del otro. Nos conocimos en el exterior, en Estados Unidos, haciendo una experiencia de ‘work and travel’. Trabajando en hostelería, estábamos en el mismo hotel, así nos empezamos a conocer. Volvimos con la pandemia, nos seguimos hablando, empezamos a salir y desde ahí, comenzamos a proyectar los siguientes viajes en conjunto ”, relató la joven en el programa. A lo que Santiago agregó: “Viajar es lo que nos gusta, somos inquietos, andamos de aquí para allá”.Y respecto del viaje a Qatar el joven destacó que “ella me mandó el año pasado una publicación de Instagram, de agencias que buscaban gente para trabajar en ese país, teniendo en cuenta la demanda que iba a haber con el mundial; fue ‘medio en joda’ al principio, nos ‘embalamos’ y nos fuimos”.En Qatar estuvieron trabajando en un hotel cinco estrellas “muy lujoso, muy nuevo. Yo trabajé en la parte de pastelería, cafetería del hotel”, detalló la chica y Santiago mencionó que su labor fue en “steakhouse (restaurante dedicado a carne vacuna)”.En el Instagram @unpardeargentinos, plasmaron toda la experiencia del viaje y estadía en Qatar.“Es como una película, nos dio una sensación bastante extraña cuando llegamos a Argentina. Es como que nunca nos fuimos, pero vivimos un montón de experiencias y sobre todo en el último mes, fuimos a la cancha, fan fest, banderazos; fuimos a seis de siete partidos de la selección argentina, sólo nos faltó ir al partido que Argentina jugó con Polonia”, indicó Ayelén. En total, Santiago concurrió a 15 partidos del mundial y la joven, a 9.“La final fue un regalo caído del cielo. Nos levantamos ese día sin entradas, empezamos a mandar mensajes y a las 13 nos avisan de los dos tickets. Estuvimos atrás del arco de los penales y ahí ¡a sufrir!!, acotaron.Santiago atendió, en el restaurant donde trabajaba, a Montiel. “Fue el día libre que tuvieron, después del partido con Polonia. Nos enteramos que había una reserva para diez personas, y también conocíamos que en el hotel estaba alojada la novia de Montiel. Y así sucedió, llegó Montiel al lugar, una persona muy humilde, increíble; nos sacamos una foto”.Santiago estudia Licenciatura en Marketing. “Mientras trabajaba en Qatar, preparaba su tesis. Mis tíos, que a su vez fueron mis directores de tesis, entregaron mi tesis un día antes de la semifinal del mundo. En ese nivel de emociones, me manejé”, aseguró el joven. La chica es Traductora de Inglés.