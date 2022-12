Salud no considera recetas digitales a las "fotos" de las prescripciones médicas

La prescripción de medicamentos a través de "fotos" de las recetas enviadas por mensaje de texto, aplicaciones de mensajería vía web, mail o fax, no se consideran "digitales o electrónicas" para el Ministerio de Salud.



En acuerdo con asociaciones farmacéuticas, el Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina y la Superintendencia de Salud, se definió que a aquellos pacientes con enfermedades crónicas, que venían utilizando esta modalidad hasta hoy, se les aceptará la foto de la receta en las farmacias hasta el próximo 28 de febrero, para facilitar el proceso de transición, informaron hoy.



La resolución 696/20, derogada ayer, había sido emitida para que los pacientes con patologías crónicas no tuvieran que circular para continuar su tratamiento en medio del aislamiento.



Sin embargo, el Ministerio consideró que en un contexto epidemiológico y sanitario diferente al Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO), "es imprescindible retomar los procedimientos habituales, que permiten una mayor seguridad y trazabilidad de los medicamentos, promoviendo su uso racional".



Además, cabe destacar que, en la mayoría de las provincias y de los subsectores del sistema de salud, la posibilidad de presentar recetas a través de fotos no está vigente dado que, luego del ASPO, la resolución dejó de estarlo.