Doloroso adiós de los hijos de mujer asesinada:“¿Cómo hago para seguir sin vos?”

La carta del hijo de Sonia Garberoglio, víctima de femicidio:

Una denuncia anterior por violencia de género

compartió tres postales con su madre. "Por algún lado te voy a seguir viendo, cuidándome. Me quedo con esos viajecitos y los que nos quedaban, pero por otro plano vamos a estar volando de nuevo, juntas. Y nos abracemos así de fuerte", dijo la joven en sus historias.Quien también expresó su dolor en las redes sociales fueEn una extensa publicación de Instagram (que se reproduce completa al final de esta nota), el joven destacó el rol crucial que desempeñó su madre en la vida y todas las cosas que los unían.", lamentó el chico.Agregó en otra parte del posteo: "Eras un ángel en la tierra y ahora volviste al cielo (...) Cada vez que me mire al espejo y vea el parecido que teníamos voy a saber que una parte de vos me acompaña y prometo toda mi vida de ahora en adelante actuar como vos habrías actuado, porque todos deberíamos ser más como vos".Trascendió queSi bien luego la victima optó por negar la acusación, el expediente tuvo algunos avances yPor lo pronto,y en las próximas horas el fiscal de Homicidios Carlos Torres lo imputaría por femicidio, delito que tiene como única pena la prisión perpetua.El femicidio se produjo, cuando ingresó una alerta al 911 por un episodio de violencia de género en una vivienda ubicada en Alem al 1.050, de Gutiérrez. Personal de laLos policíasa la víctima,Romero también ensangrentado, presentando lesiones en la frente, boca y planta del pie, por lo que fue trasladado al hospital Central en calidad de detenido.