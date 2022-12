Mató a balazos al perro que mordió a su mascota y amenazó a la dueña

Dos perros se enroscaron en una pelea y el dueño de uno de los animales decidió ponerle fin disparándole al otro con un arma de fuego. El animal herido llegó hasta la veterinaria, pero las lesiones fueron tan graves que debieron practicarle la eutanasia. “Te voy a prender fuego la casa, te voy a matar a vos y a tu marido”, dijo el agresor a la dueña del animal tras ultimar a su mascota.Todo ocurrió en la localidad bonaerense de Pontevedra, partido de Merlo, sobre un predio de la calle Urdinarrain entre Paz Soldán y La Place. Una cámara de seguridad captó el momento de la salvaje ejecución perpetrada por el Guido, alias “El Colorado” Nahuel Sanabria Esteche, que ahora está prófugo de la Justicia.Según puede verse en las terribles imágenes difundidas por el sitio Primer Plano, el hombre se acerca al perro desde atrás con un arma de fuego. Tras apuntarle con el revólver, le dispara en la nuca. Luego vuelve a calcular el tiro y dispara dos veces más. El animal al principio se retuerce; luego, queda inmóvil.Una vez consumado el ataque, Nahuel fue con otro grupo de personas hasta la casa de la dueña del perro para amenazarla. Esto también quedó filmado. “Yo estuve en cana, con la gorra no tengo trato”, dijo el agresor. “Yo me la banco, seguí grabando, yo te echo de tu casa, vas a salir con un re bondi de acá”, añadió, antes de subrayar que tiene un revólver porque en ese lugar “todos tienen armas”.“Grabame, si vos estás grabando te estás perjudicando a vos. Yo soy chorro, se ve que no querés vivir mucho tiempo, sé a qué hora llegas y salís y tengo tres balas para vos”, amenazó. Otra mujer que estaba con el “Colorado” también advirtió a la dueña del animal muerto: “Te prendo fuego la casa, te echo a la mierda”.