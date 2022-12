El gesto de Dibu Martínez que emocionó al niño arquero a quien le falta un brazo

Uno con una figurita, el otro con un par de guantes, ahí estaban los dos buscando la gloria. Dibu agarra la carta y noto también que a uno de los hermanitos le faltaba uno de sus brazos. Automáticamente todo lo que estaba haciendo quedó en un segundo plano… pic.twitter.com/IvFq2kI3nU — JP (@JPAlagastino) December 24, 2022

El sueño de abrazar al ídolo

Hace exactamente una semana, el país comenzaba a vivir uno de los momentos más felices de las últimas décadas. Fue el domingo 18 de diciembre, algunos minutos después de las 15, en el preciso momento en que el defensor de la Selección Argentina Gonzalo Montiel cambiaba el cuarto penal de la definición de la Copa del Mundo Qatar 2022 por gol y consagraba a Argentina como campeona del mundo tras derrotar a Francia. Desde ese momento, la fiesta interminable se desató en todo el país, y se ha mantenido durante los últimos 7 días -con altibajos y momentos de mayor y menor algarabía-.El martes, por ejemplo, más de 5 millones de argentinos salieron a las calles del Área Metropolitana de Buenos Aires para recibir y participar de la caravana con los jugadores campeones del mundo, situación que se desmadró luego de que algunas personas se largaran desde arriba de los puentes para intentar caer en el micro descapotable donde iban los jugadores. Esto derivó en que los festejos se acortaran y se decidiera concluirlos con los campeones del mundo sobrevolando las calles de CABA en helicópteros.Pero, además, los distintos jugadores fueron recibidos como héroes populares en sus provincias, ciudades y pueblos de nacimiento. Y uno de ellos fue Emiliano “Dibu” Martínez, el arquero nacido en Mar del Plata y quien el jueves 22 fue aplaudido y vitoreado por una multitud en “La Feliz”. Y fue durante el recibimiento al Dibu que se vivió un momento más que emotivo: Jere, un niño de 12 años que juega de arquero y a quien le falta un brazo, se emocionó hasta las lágrimas luego de que el Dibu le filmara su camiseta de Argentina, sus guantes de arquero y hasta una figurita del álbum oficial.“¡Dibu, gracias por todo! Sos el mejor”, destacó emocionado el niño, desbordante de felicidad, luego de haber cumplido su sueño.Jere y su hermano le habían llevado, además, una carta al Dibu y que la recibió de entre la multitud. “Le decía que lo ayude, porque tiene lastimado el brazo él”, contó el hermano de Jere cuando le preguntaron que decía la carta que le habían podido hacer llegar a Martínez.Al igual que todos los jugadores de la Selección Argentina, el “Dibu” Martínez viajó a su ciudad natal luego de la obtención de la Copa del Mundo en Qatar para festejar con su familia. Y al igual que todos los integrantes de La Scaloneta, el Dibu fue recibido por una multitud en Mar del Plata.Jere y su hermano llegaron temprano y se fueron acercando de a poco al escenario hasta quedar al borde del comienzo de la tarima y a pocos metros del arquero que fue figura durante toda la Copa del Mundo. Mientras el Dibu agradecía a la gente, los niños esperaban debajo, cada uno con su camiseta de Argentina, la figurita y el par de guantes. Y, aunque lo llamaban a los gritos, el arquero casi no podía escucharlos.“Mi único objetivo era ayudarlos. Uno, dos intentos y al tercero le hice upa y lo subí a Jere lo más cerca del Dibu posible. No se nos podía escapar”, relató en Twitter el periodista Juan Pablo Alagastino, quien estaba en el lugar cubriendo la salida del Dibu.Luego de que Juan Pablo alzara a Jere, el arquero lo vio y se acercó a firmarle.“Ya tengo la firma. Los guantes, la remera y la figurita”, destacó Jere, sonriente, luego de cumplir su sueño.Toda la secuencia llegó al programa “Momento D”, de Canal 13. Y ahora Jere se anima a soñar un poco más con la posibilidad de poder contarle su historia de vida al Dibu.“La historia fue con final feliz, pero Jere me dijo que quiere contarle su historia al Dibu y darle un fuerte abrazo. Pido a Papá Noel y a todos ustedes que este video pueda llegarle al mejor arquero argentino de todos los tiempos”, escribió Alagastino en su cuenta de Twitter, con una foto de Jere en la que se lo ve vestido de arquero, con la ropa de San Lorenzo de Mar del Plata y sujetando con seguridad y sonriente la pelota, por más de que le falte su brazo derecho.Todo parece indicar que el sueño de Jere está cerca de cumplirse. Y es que en una historia de Instagram, el arquero compartió la noticia donde se contaba la historia de Jere y su sueño de poder conocerlo, y Martínez escribió: “Me encantaría poder escucharla, con un emoji de corazón. Fuente: (LosAndes)