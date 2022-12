Video: Construyeron un árbol de Navidad con más de 6.500 latas de cervezas en Cerrito

La Navidad lleva a las personas a realizar diferentes tipos de actividades en sus ciudades. En el caso del municipio de Cerrito se hizo conocido por la elaboración de un árbol construido solamente con más de 6.500 latas de cervezas. Al respecto, Elonce habló con Alejandra Palacios, Itatí Zenón y Milva Palacios, un grupo de tres amigas que encontraron un tiempo a solas en fin de año para construirlo.



En primera línea, Alejandra reveló que tuvieron que empezar de cero tras una tormenta que sucedió en el distrito Tala: “Fue producto de la tormenta y nuevamente lo levantamos con la ayuda del municipio y de un vecino que es herrero”. Entre los detalles de la tormenta del viernes 8 de diciembre, afirmó que ante la alerta de su hija se dirigió al lugar y encontró que el árbol solo se había doblado y no salió hacia la ruta.



Sin embargo, el incidente no tiró abajo el sueño y afirmó que empezaron las obras para volver a colocarlo: “Comenzamos a armar todo de nuevo. Le colocamos la cinta a las latitas”. El surgimiento de la idea “Hace tres años que comenzamos a charlar porque queríamos tener un árbol en el barrio. La idea original fue mía, pero también le pedí ayuda a mis amigas”, precisó Alejandra. Luego enfatizó en cómo se realizaron los primeros: “No sabíamos cómo hacerlos. El primero fue hecho de plástico de cuatro metros, pero mi idea era llegar a los diez. El segundo fue de la misma altura, pero con latitas. Gracias al predio de veteranos, que hacían torneos, me guardaban latas de cerveza y gaseosas”. El mensaje de concientización “Queremos demostrar que se pueden hacer con envases reciclados. No ir a lo hecho, que es nuestra idea”, enfatizó. Por último, agradeció al municipio por la donación de las luces para la decoración del árbol.