Sequía extrema: cuándo se normalizarían los niveles de precipitaciones

Política La Mesa de Enlace espera novedades sobre declaración de emergencia por la sequía

Cuándo finalizaría la prolongada sequía

La condición de sequía persiste en todo el país y afecta los cultivos de trigo. En el área núcleo el maíz temprano está mayoritariamente perdido y en el centro norte de la provincia de Entre Ríos avanza lentamente el implante de soja tardía. Además, afecta a las actividades ganaderas por el problema de pasturas para los animales.Al respecto, uno de los referentes de la Bolsa de Cereales, Pablo Fontanini, explicó a Elonce que “estamos con un déficit marcado que se viene agudizando en los últimos meses”. Además, explicó que normalmente las precipitaciones tienden a incrementarse en octubre a diciembre, pero eso no ocurrió, ya que en el mes de noviembre faltaron alrededor de 80 milímetros de lo esperado”.En este sentido, Fontanini explicó que en estos meses llovió menos de la mitad y el impacto es muy malo, “no solamente en las actividades de siembra, sino que también a las actividades ganaderas de cría, recría y tambos, porque al no haber lluvias a comienzos de la primera no las pasturas no crecieron como se esperaba”, sumó y añadió: “El maíz es el cultivo más afectado por la sequía, ya que se sembró en septiembre y se generó un impacto muy negativo en la zona”En este sentido, sostuvo que se realizó un chequeo y el panorama es de “regular a malo”.Además, cabe recordar que luego de la reunión realizada a mediados de diciembre con el Ministro de Economía y Producción, Hugo Ballay, para evaluar la situación del sector ante la sequía y la ola de calor, desde la Mesa de Enlace de Entre Ríos esperan tener novedades de la declaración de la emergencia agropecuaria "lo antes posible".“Hay sectores como la ganadería que reclaman que se le declare la emergencia porque han tenido meses muy sufridos y los “ciclos no se recuperan tan rápido como la agricultura”, expresó Fontanini al agregar que “los cultivos necesitan la lluvia en un momento y si no la reciben el rendimiento esperado se desploma y cuesta conseguir los kilos necesarios por hectárea para equiparar la inversión”.El ingeniero explicó que la sequía prolongada se dio por un enfriamiento en pacifico, en la parte ecuatorial, que es lo que todos conocemos como “La Niña” y genera menos precipitaciones es algo que duro casi tres años.En esta línea, explicó que, “según los modelos climatológicos, se espera que para febrero y se normalicen los niveles de precipitaciones y hay que analizar si la lluvia “va a alcanzar para que se la sequía se termine”.