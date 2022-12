“Manos a la olla”, iniciativa solidaria impulsada por un chef

Desde hace cuatro años se lleva a cabo una cena pre-Navidad en un hogar de la ciudad de Crespo. En este marco, Lautaro Marches, chef encargado de realizarla en el contexto de la Navidad bajo el lema “Manos a la olla”, le mencionó asobre la propuesta: “La iniciativa nació cuando cocinamos 23 cocineros el día 23 de diciembre en 23 provincias del país, donde fue una cena simultánea que se hizo el primer año y después por distintas circunstancias no siguió esa movida. Trate de seguir llevándolo adelante en Crespo junto con los chicos del hogar “Nuevo Amanecer” que cuentan con distintas patologías y habitan en esta casa durante todo el año”.Con respecto a las donaciones, Marches le comentó a: “Durante el año están cubierto de lo que es alimento y muchas empresas de la ciudad colaboran con ello. Nosotros todos los años estamos juntando tanto productos de higiene personal como de limpieza. Son alrededor de 12 chicos, que viven en este hogar y la verdad que se consume bastante este tipo de producto”.Asimismo, hizo un balance del 2022: “Fue siempre positivo porque la gente de la ciudad siempre está presente y colabora, es muy solidaria. Tuvimos una buena cantidad de donaciones y después hablando con la gente que no se pudo acercar al hogar los invito a que puedan venir en cualquier momento del año”.Por otra parte, el chef añadió acerca de su acercamiento al hogar: “Tengo una buena relación con los chicos, a ellos les gusta la parte gastronómica y en Crespo se lleva adelante todos los años la Fiesta Nacional de la Avicultura. Hemos estado compartiendo distintos talleres que me tocó dictar como clases de cocina, donde los chicos siempre participaban y los veía interesados a ellos con sus preguntas. Cuando nace esta propuesta de “Manos a la olla” elijo esta institución para regalarles una cena de Pre-Navidad ya que lo hacemos el 23 de diciembre y lo llevamos a cabo como una excusa para que la gente tanto de la ciudad como de alrededores pase a dejarle algo a los chicos”.Además, agregó que “ellos siempre están contentos, esperando el día del 23 de diciembre para sumarse y ayudar en la elaboración de la comida. Este año veníamos con una semana de temperaturas altas, así que decidimos hacer todos platos fríos y los chicos nos ayudaban a armar las mesas”.Sin embargo, aclaró que por el momento solo realizan la actividad solidaria en la ciudad de Crespo. "Siempre tenemos esperanzas de que esto se expanda a otras instituciones. Lo único negativo es que al ser yo solo con mi señora los que llevamos adelante la iniciativa, la planificación de un evento más grande y a nivel provincial se nos escapa de la mano, pero no está descartada esta posibilidad de poder hacerlo en los próximos años", remarcó.Por último, añadió que la gente que quiera colaborar puede hacerlo mediante el celular de Marches al 3434642533 y él los conecta con la directora del hogar así se coordina la llegada de alguna donación.