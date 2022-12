Hicieron un inflable gigante de Messi y quieren que el 10 le ponga su firma

El fútbol, la Copa del Mundo y la figura de Messi continúan movilizando iniciativas y multiplicando historias muy curiosas. Lejos de aplacarse, la fiebre mundialista sigue envolviendo cada rincón de este país, y en ese marco de incansables celebraciones trascienden casos muy llamativos. Alejandro Mañanes y Nancy Cravena, dos artistas platenses, confeccionaron una imponente escultura inflable, de 14 metros de altura, dedicada a Messi, y su anhelo es traerla a Rosario pronto para que Leo pueda firmárselas.“Para nosotros es un proyecto cultural. Trabajamos por nuestra cuenta, no tenemos a nadie detrás y después de tanto esfuerzo dedicado, lo único que queremos es que Messi pueda ver este inflable, y que lo firme o le agregue una estrella con aerosol. Sería un sueño para nosotros”, confió Mañanes.La escultura inflablesurgido de Grandoli y Newell’s. “En ese lapso, trabajamos todos los días, todo el día”, se encargó de remarcar Mañanes.El artista también puntualizó que en esta ocasión. Nancy coció día, tarde y noche en la vereda”, contó.Y recordó que hace 35 años trabajan con esta técnica dentro del mundo del espectáculo y que invirtieron en este modelo alrededor de 2,5 millones de pesos en materiales.“Para nosotros, esto es una pasión. Disfrutamos mucho de lo que hacemos. Nos gusta salir a la calle con un mensaje optimista y la gente se engancha muchísimo”, remarcó Mañanes.Desde 1998, las intervenciones en la vía pública de estos artistas fueron dirigiéndose al fútbol, los Mundiales y las figuras argentinas, como una especie de cábala. “En ese momento, durante Francia 98, llevamos al Obelisco la mascota de esa Copa, un gallito llamado Footix que funcionó muy bien”.Y recordó: “En 2010 hicimos una de Maradona para el Mundial de Sudáfrica. Y, en 2014, inventamos un Cristo Redentor que era hincha de Argentina que se vino para acá. Todas esas acciones nos fueron dando material para ir contando historias. Hay muchas anécdotas muy divertidas que forman parte de este proyecto”.Este año, Alejandro y Nancy tuvieron algunos inconvenientes para instalarse en los alrededores del Obelisco. “Este año tuvimos bastantes problemas con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nos pedían el permiso, pero cuando íbamos a gestionar el permiso no nos lo daban. Así que tuvimos que cambiar planes, de guiones, y modificar los sitios habituales de instalación. Usamos muchos lugares donde había pantallas gigantes para seguir los partidos, por ejemplo, en Libertador y Sarmiento”.Sobre la llegada del seleccionado argentino al país, Mañanes, comentó que “en un momento pudimos estar cerca del micro pero fue todo muy caótico”.En relación a las características de sus labores, remarcó que “lo nuestro es una intervención artística, que interviene el espacio público con el tema del momento. Y, a partir del personaje y de la situación, van surgiendo las acciones. Eso genera situaciones muy interesantes, muy divertidas, que enriquecen las historias”.En este escenario de inquietudes, para estos artistas seguir la línea Messi representa venir a Rosario. “Nuestra idea ahora es visitar Rosario, poder recorrer diferentes lugares emblemáticos de la ciudad y los relacionados con Messi. Queremos que nos firme el inflable”.Y subrayó: “No somos dos locos más, que quieren que Messi les firme algo. Esto que hacemos es muy complejo, y no hay otros inflables similares en el mundo. Solamente hay dos jugadores que tienen su cara realizada en esta técnica, que son Maradona y Messi, y las dos las hicimos nosotros. La de Diego la tenemos firmada, y queremos ahora la de Leo, se esperanzó el artista.En ese sentido, Mañanes aclaró sus intenciones: “Somos artistas comunes y silvestres, dos locos sueltos que laburamos en la calle. No somos una empresa, no tenemos nada raro atrás. Siempre le metimos mucha dedicación y mucho laburo a esto. No buscamos nada más que ese gesto de Messi, por eso vamos a Rosario”.Y precisó: “Nosotros no vendemos lo que hacemos, lo coleccionamos. Tenemos una colección de 400 inflables que es única. En mi casa de La Plata tengo la Copa América, la camiseta firmada por Maradona, y tengo muchas piezas únicas. Solo falta la firma de Leo con aerosol”, relató con mucho entusiasmo.Y enfatizó: “Para nosotros es un hecho artístico, una locura linda, con buena onda. Hasta ahora lo logramos con Maradona, con Sabella, con la Bruja Verón padre, y creemos que lo podemos lograr con Messi. A eso vamos a Rosario”. (La Capital)