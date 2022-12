Prohibieron la comercialización de dos marcas de aceites de oliva

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio argentino, así como también en las distintas plataformas de venta en línea, de dos marcas de aceite de oliva a las que consideró “productos ilegales” por “carecer de registros sanitarios y estar falsamente rotulados”.Las resoluciones 10038/2022 y 10037/2022 fueron publicadas este lunes en el Boletín Oficial.En el primer caso, se trata del productoLa denuncia que dio inicio a las actuaciones refirió que el aceite, que se comercializaba en la localidad entrerriana de Federación, no presentaba aroma a oliva y que al ser sometido al calor emanaba “olor fétido”.Al ser un producto proveniente de La Rioja, según se detalló en los considerandos de la resolución, el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) de Entre Ríos realizó las consultas pertinentes a la Dirección de Seguridad Alimentaria de aquella primera provincia, que respondió que “el código del número de registro no corresponde a la jurisdicción consultada”.El ICAB continuó entonces con las averiguaciones, en este caso en la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la provincia de Buenos Aires, y constató que “el RNE N° 02034255 pertenece a un establecimiento elaborador de productos farináceos, productos de panadería y pastas secas, denominado ‘CELSIA S.R.L.’ el cual cuenta con el registro vigente”.En paralelo, realizó una consulta en el DIPA con respecto al RNPA, detallado en el rótulo como “Expediente N°: 412000491721”, y descubrieron que se trata de “un registro inexistente”.Según la denuncia, el producto no presentaba aroma a oliva y que al ser sometido al calor emanaba “olor fétido”.