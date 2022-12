Vandalizaron el cartel de Julián Álvarez en su pueblo

Julián Álvarez, el delantero de la Selección Argentina que marcó cuatro goles en el campeonato del mundo obtenido el pasado domingo por el seleccionado argentino fue recibido esta tarde como un verdadero ídolo en su Calchín natal, en el este de la provincia de Córdoba, un pueblo de 3.000 habitantes que se vio repleto de visitantes que buscaron estar cerca del jugador de Manchester City.



“Estoy muy orgulloso de ser argentino y la verdad que es una emoción muy grande haber cumplido este sueño enorme para mí, para mi familia y el país. Es muy difícil describir en palabras lo que se siente, lo que nos tocó vivir”, dijo el futbolista apenas pisó el escenario que se montó dentro de la cancha del



Desde pueblos cercanos, y no tanto, llegaron caravanas de hinchas de Argentina al reducido paraje rodeado de zonas rurales, y el lugar vivió una verdadera revolución con la marcha que acompañó al ex River por sus calles, inundadas por miles de fanáticos saludando a su paso y otros 8.000 más que lo esperaban en la cancha del Club Atlético Calchín.



Aunque no todos expresaron su admiración por el futbolista ya que también se registró la vandalización de un cartel en su honor. El hecho, tuvo mucho repudio luego de viralizarse en las redes sociales: en el lugar donde colocaron el letrero que la bienvenida al pueblo y al jugador, alguien escribió sobre su foto con aerosol "B 2011", en referencia al descenso de River a la segunda categoría del fútbol argentino.