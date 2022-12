Reincorporan a uno de los imputados por muerte en “fiesta de iniciación”

Uno de los nueve oficiales involucrados en la muerte del subteniente de artillería Matías Chirino (22) durante un ritual de iniciación en la localidad de Paso de los Libres, fue reincorporado sorpresivamente al Ejército y destinado a un cuartel de Neuquén. Se trata de Franco Daniel Grupico, un subteniente que está imputado de los delitos de homicidio simple y abuso de autoridad.



Grupico había sido dado de baja por un tribunal militar, pero el joven oficial habría recurrido a instancias superiores para que revisen la sanción aplicada. Así habría logrado su retorno a la vida militar, señalaron familiares de Chirino.



Paradójicamente, este subteniente investigado por homicidio fue destinado al Grupo de Artillería 16 , que se encuentra en la localidad neuquina de Zapala. En esa guarnición militar fue asesinado en 1994 el soldado Omar Carrasco mientras cumplía el servicio militar obligatorio.



Ezequiel Chirino, el padre del subteniente asesinado, contó que altos mandos del Ejército prometieron revisar el retorno de Grupico a la vida militar activa. “Es una persona que recibió una sanción de más de treinta días de arresto, eso implica la baja inmediata”, sostuvo el hombre en declaraciones a Clarín.



De los nueve oficiales involucrados en el “ritual de bienvenida” a Chirino y otros dos subtenientes al Grupo de Artillería de Monte 3, en Paso de los Libres, ocho habían sido sancionados con la pena máxima por un tribunal penal. Solo había esquivado la destitución una oficial que desde un primer momento colaboró con la investigación interna y luego aportó datos al Juzgado Federal de Paso de los Libres.



Chirino debía iniciar su vida militar el 20 de junio a las 7 de la mañana pero algunos oficiales más antiguos lo obligaron a correr con los gastos de un asado, bebidas y cigarrillos para todos dos días antes de la fecha prevista.



Esa noche los tres nuevos subtenientes fueron obligados a tirarse en una pileta a punto de congelación, comer con la mano, beber en abundancia contra su voluntad y trotar alrededor del casino de oficiales.



Unas horas después, mientras dormía, Chirino sufrió un cuadro de broncoaspiración alimentaria y murió antes de recibir atención médica.



Por el hecho la Justicia Federal imputó a los capitanes Claudio Andrés Luna (35), Rubén Darío Ruiz (34) y Hugo Reclus Martínez Tarraga (34); el teniente primero Darío Emmanuel Martínez (32), los tenientes Exequiel Emmanuel Aguilar (31) y Franco Damián Grupico (26); y los subtenientes Facundo Luis Acosta (26), Gerardo Sebastián Bautista (31) y Claudia Daniela Cayata (33).



En el escrito de imputación, el fiscal federal Fabián Martínez sostuvo que “el fallecimiento tiene relación de causalidad con los maltratos que aquellos le dispensaron, prevaleciéndose de la autoridad que tenían sobre Chirino, como también sobre los subtenientes Rufino Ezequiel Meza y Jorge Manuel Chaile, en el marco de la reunión denominada ‘bienvenida’, ‘ritual’ y/o ‘bautismo’ de iniciación que se celebró en el quincho del casino de oficiales”.



Fuentes vinculadas a la causa señalaron que ya se incorporó al expediente el resultado de la segunda autopsia, que se hizo en Córdoba, y ahora solo resta que el juez federal Gustavo Fresneda resuelva si procesa a los involucrados en el trágico ritual, medida que ya fue solicitada por el fiscal Martínez. El abogado querellante, Enrique Novo, dijo que presentaron un pronto despacho para que se expida el juez porque ya vencieron los plazos procesales. Además, reiteraron el pedido de prisión preventiva para los nueve oficiales.



“Una gran bronca e impotencia nos causa esto, seguiremos pidiendo justicia”



Ezequiel Chirino, padre de Matías Chirino, quien perdió la vida tras participar de una supuesta fiesta de iniciación en un cuartel de Paso de los Libres, se mostró sorprendido por la incorporación de Franco Daniel Grupico al Ejército.



“A seis meses de que te arrebataron la vida por abuso de autoridad, nos informaron que este señor, si es que así se lo puede llamar, Franco Daniel Grupico, ha sido incorporado en el ejército en Zámpala Grupo de Artillería 16 en Neuquén. Personas así no merecen seguir en el ejercito como si no hubiese pasado nada. Una gran bronca e impotencia nos causa saber esto, pero no descansaremos y seguiremos pidiendo justicia hasta lograrla”.



Hace unas semanas, el padre de Matías asistió a una ceremonia realizada en el Colegio Militar de la Nación, donde le habrían asegurado que los nueve imputados no podrían ejercer más sus cargos. Respecto a la reincorporación de Grupico a las fuerzas, Ezequiel Chirino contó: “Justamente el 19 de esa semana me entero que a Facundo Daniel Grupico, subteniente de 26 años, lo incorporaron en Zapala en el grupo de Artillería 16 en Neuquén, como si nada hubiese pasado. Yo inmediatamente me comuniqué con el Coronel de Posadas que está a cargo de él y dijo que se iba a encargar de este tema. (...) Él también se sorprendió porque está ejerciendo (Grupico) de nuevo ahí en Zapala como subteniente. Después de la atrocidad que cometió con mi hijo, a seis meses de este hecho, enterarme de esto es terrible”. Sumado a esto, la familia Chirino aún espera que el juez Fresneda avance con la causa. “No sabría decirte porqué el juez procede así, es la gran duda que tienen los tres abogados. Ellos tampoco saben por qué este juez no ha expedido la causa al juzgado. No sé si lo tomarán como un caso común pero para nosotros no es así nosotros perdimos un hijo con un futuro terrible por delante”, concluyó.