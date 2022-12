Lisandro Martínez fue ovacionado en Gualeguay: “Los sueños se pueden cumplir”

Sociedad Emocionante y multitudinario recibimiento a Lisandro Martínez en Gualeguay

Lisandro Martínez, campeón del mundo con el seleccionado argentino en Qatar, fue homenajeado esta noche, en el predio de la Costanera de Gualeguay.En diálogo con, el delantero expresó que “es un orgullo que otro gualeyo haya podido levantar la copa del mundo. Es un logro muy importante para la ciudad”.Lisandro, como todo argentino, halagó a número 10: “Ganar al lado de Messi fue increíble, es el mejor del mundo, el Nº 1. No hay nada más que discutir”.Al ser consultado sobre el recuerdo de sus abuelos, Lisandro comentó que “eran muy compañeros conmigo, eran como mis amigos. Es muy difícil que no estén en este momento, pero sé que me están acompañando de donde sea. Los siento día a día y eso me hace feliz”.La Costanera de Gualeguay se tiñó de celeste y blanco para homenajear a su campeón mundial. Miles de personas se acercaron con banderas, camisetas y globos para mostrarle su emoción y orgullo al deportista. En ese sentido, manifestó: “uno nunca tiene que olvidarse de sus raíces y me siento muy orgullo salir del Barrio Molino”. “Humildad, disciplina y respeto, son los valores que me transmitieron mis papás y es lo que trato de mantener”.“Cuando me fui de mi ciudad pensé que no iba a aguantar. Tenía 14 años y fue un momento muy difícil, pero gracias al esfuerzo, hoy estoy donde estoy”, manifestó.Sobre la camiseta de la final, el joven comentó que la va a encuadrar. “Sin dudarlo se la regalaría a mis viejos. Ellos me bancaron siempre y me acompañan en todo”.A los más pequeños le recomendó que “se esfuercen y sean buenas personas. A través del deporte, pueden aspirar a muchas cosas. Los sueños se pueden cumplir”.Al ser consultado sobre su futuro, Lisandro señaló que por el momento “quiero disfrutar de la gente y de este logro. Somos campeones del mundo y fue algo increíble. Como futbolista uno sigue aspirando a muchas cosas, pero ahora es momento de disfrutar”.Al finalizar, señaló que la multitudinaria caravana que tuvieron en Buenos Aires “fue una locura”. “Ver a tanta gente feliz, fue increíble. Para mi es doble la felicidad cuando hacemos le da damos alegría a las personas. Estoy contento por los argentinos”.En tanto su papá se mostró muy orgullo de su hijo. “Fue un sueño cumplido. Lo que vivimos fue increíble, pero todo fue con trabajo y sacrificio. Pudimos lograr el objetivo”.