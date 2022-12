Video: Emocionante y multitudinario recibimiento a Lisandro Martínez en Gualeguay: discurso del "Licha"

Video: Lisandro Martínez fue homenajeado en Gualeguay: testimonios

Trayectoria

Seleccionado

El defensor entrerriano Lisandro Martínez, campeón del mundo con el seleccionado argentino en Qatar, fue homenajeado esta noche, en el predio de la Costanera de Gualeguay, su ciudad natal.Miles de personas se acercaron hasta el parque para mostrarle su emoción y orgullos al deportista.En el comienzo del acto, Lisandro se subió al escenario y fue ovacionado por su gente al ritmo de “Dale Campeón”. Desde la organización le prepararon un video con diferentes saludos y el deportista no pudo ocultar su emoción y las primeras lágrimas de la noche corrieron por sus mejillas.Al tomar el micrófono, “Licha” contó como transitaron el mundial junto a Messi y sus compañeros. “La primera derrota nos sirvió para fortalecernos. A partir de ahí fuimos creciendo de a poquito y la gente lo vio. Todo el país se identificó con nuestro juego y por suerte le pudimos dar una alegría”.Sobre el cruce que realizó para evitar el empate de Australia en los octavos de final, el delantero comentó divertido que “fue todo sangre gualeya”. “Uno tiene que estar predispuesto y dejar la vida por la camiseta y por los argentinos que nos apoyaba”, señaló.“Es un orgullo y me emociona hablar de mi ciudad. La tengo muy presente y siempre que puedo vuelvo a Gualeguay. La casa de mi abuela en el barrio Molino, es mi cable a tierra”, expresó.“Lo que estoy viviendo es increíble”, dijo sobre el cariño de la gente. “Cada vez que me despierto, pienso en mi gente y quiero salir a comerme el mundo”, confesó.La Municipalidad de Gualeguay declaró a Lisandro Martínez “Ciudadano Ilustre” de la localidad.llegó hasta Gualeguay para ser testigo de un momento emotivo e histórico.Silvina, mamá de Lisandro, expresó que “estoy muy agradecida por toda la gente que se acercó. Estamos muy emocionados, recordando a mi abuela y mi mamá que ya no están y no pueden vivir este momento”.“No tengo palabras de lo que estamos viviendo. Tenemos que disfrutar de este momento que es de todos. Amamos Gualeguay”, dijo. Seguidamente, agregó que “es mucho para una mamá. Mi hijo es una buena persona y muy humilde”.Paulo Kablan es un periodista que se desempeña en Buenos Aires, pero es oriundo de Gualeguay. Fue el presentador de acto homenaje que le realizaron al “Licha”.“Es un placer estar en este evento y homenajeando a Lisandro en nuestra ciudad. Él siempre vuelve a sus raíces y eso quedó demostrado”, dijo el periodista.Silvia, suegra de Lisandro estuvo acompañándolo en Qatar y describió la experiencia como “un sueño”. “Vivimos algo increíble, porque uno hacia fuerza para que suceda, pero de ahí a hacerse realidad fue muy fuerte”, expresó.La mujer contó que, durante el mundial, todos los familiares de los futbolistas “estábamos juntos. Íbamos juntos a los estadios, cantando, alentado y haciendo el aguante”. Seguidamente, agregó que estar en la cancha junto a Lisandro y levantando la copa “fue algo soñado”.Ángel, primo de Lisandro esperaba que el campeón llegará a la costanera. “Es como un hermano para mí, muy importante. Sabía que iba a salir campeón mundial”, dijo.Miles de personas se acercaron a la Costanera para darle una cálida bienvenida a Lisandro.“Es impresionante lo que hizo en el mundial”, dijo un joven. “Estamos muy emocionados, es el mejor del mundo”, agregó una chica.“Es un ídolo para mi, quiero ser defensor como él”, comentó un niño. “Es un crack, genio. Lo amamos. Es un ejemplo para los niños”, manifestó otro pequeño que esperaba que el deportista llegará al escenario.Lisandro Martínez tuvo sus comienzos en el fútbol infantil y juvenil en el club Libertad de Gualeguay, y a sus 14 años fue fichado por Newell's Old Boys, en donde debutó en Primera División en 2017, año en el que pasó a préstamo a Defensa y Justicia, que compró parte de su pase.Del "Halcón" de Florencio Varela fue transferido al Ajax de Países Bajos en mayo de 2019, y tras una gran campaña en la que jugó 120 partidos y ganó cuatro títulos locales con 6 goles anotados, fue transferido en julio pasado al Manchester United por casi 60 millones de euros.Convocado por Lionel Scaloni en 2019 para el seleccionado mayor, fue parte del plantel campeón de América en 2021 (jugó un partido como titular), y un bastión de la defensa en el Mundial de Qatar en los cinco partidos en que jugó.