Alimentación y pirotecnia: consejos para evitar complicaciones en las fiestas

Las fiestas de Navidad y Fin de Año invitan a generar encuentros entre familiares y amigos para despedir una etapa y recibir otra, renovando esperanzas y deseos. Sin embargo, si no se toman los cuidados necesarios, pueden ocurrir eventos adversos como intoxicaciones por alimentos en mal estado, los excesos en la ingesta de alcohol y comida, los accidentes de tránsito o por el uso de pirotecnia, los cuales son parte de las consultas frecuentes en hospitales y centros de salud de la provincia.Para disminuir las probabilidades de ingerir alimentos en mal estado, es necesario mantener la cadena de frío, corroborar la fecha de vencimiento y lavarse bien las manos antes de manipularlos. Con respecto a las bebidas alcohólicas, se aconseja tomar con prudencia y no ingerirlas en caso de manejar un vehículo.En tanto, para cuidar la presión y el corazón, es importante disminuir el consumo de sal, evitar snacks grasosos, limitar fiambres, embutidos y alimentos procesados, ya que contienen sodio, y pueden generar hipertensión y problemas coronarios.A su vez, al tratarse de fechas en las que es tradicional realizar brindis, al momento de abrir las bebidas espumantes hay que cubrir el corcho con un paño, trapo o toalla; evitar agitar antes de destaparlas; no mirar directamente a la botella ni apuntarla a otras personas y recordar que sacar corchos inadecuadamente puede producir ceguera.Aunque con el tiempo ha disminuido su uso, durante estas fechas se sostiene la manipulación de pirotecnia, lo que supone un riesgo esperable que se puede prevenir. En este sentido, desde la cartera sanitaria se recomienda que, para evitar quemaduras y lesiones, los niños no la utilicen, mientras que los adultos, si eligen hacerlo, deben tomar precauciones como: no usar material clandestino, no exponerlos a fuentes de calor y no explotarlos en el interior de las viviendas.En caso de sufrir quemaduras, la recomendación es aplicar agua, retirar la ropa adherida de manera inmediata y concurrir al centro de salud más cercano para la atención de las lesiones.Frente al aumento de las temperaturas, se aconseja como principales medidas mantener una hidratación adecuada con agua segura (aún sin sed); e ingerir comidas frescas, sobre todo frutas y verduras. Los adultos mayores deben hidratarse constantemente, permanecer en lugares frescos con vestimenta holgada y evitar los horarios en donde el sol está más intenso.Por su parte, desde la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores, recordaron los principales cuidados para prevenir contagios de Covid en las Fiestas. En principio, ante la presencia de síntomas respiratorios y/o gastrointestinales, se solicita no tomar contacto con personas vulnerables.Además, desde el área recomendaron completar el plan de vacunación a la comunidad en general, haciendo hincapié en el personal de las residencias de larga estadía y sus residentes; en estos espacios de cuidado se enfatiza, además, en el uso adecuado de barbijo. Otras medidas ya conocidas por toda la comunidad son: evitar conglomeraciones de personas, mantener una ventilación adecuada de los ambientes, el lavado frecuente y adecuado de manos, como así también el empleo de alcohol.