Pasión albiceleste: Lionel es uno de los nombres más elegidos en Entre Ríos

El título obtenido por la Selección Argentina en Qatar trajo consigo un montón de cambios o promesas por realizar. En este marco, Juan Pablo Sinto, director general del Registro Civil de Entre Ríos, le comentó a: “Se notó automáticamente la incidencia que tuvo la obtención del Mundial por parte de la Selección Argentina y la repercusión de los nombres propios de cada uno de los futbolistas, al momento de que los padres escojan como registrar a sus chicos en la provincia de Entre Ríos. Evidentemente, quien ingresó al podio es Messi y la particularidad es que las registraciones puntuales que se dieron con el nombre propio de Lionel se dieron a partir del lunes hasta hoy”.Asimismo, le aclaró aque “Ángel, Lautaro y Enzo se ubican en el cuarto lugar, donde tienen las mismas cantidades de nombres masculinos propios a la hora de registrarse. También lo que notamos es una composición de nombres que se incrementó y Rodrigo se empezó a utilizar mucho como segundo nombre”.Además, agregó: “Notamos la incidencia social que tuvo el título, no solamente en la repercusión de los festejos que vimos ayer en la Ciudad de Buenos Aires, sino que también al momento de adjudicarle la identidad a uno de sus hijos”.Con respecto al primer lugar de nombres, Sinto brindó detalles: “En primera ubicación está Mateo, que puede ser por el nombre de uno de los hijos de Messi, y en segundo lugar se encuentra Felipe. Esa es la nómina de los nombres masculinos propios de la provincia de Entre Ríos”.Sin embargo, añadió sobre los cambios que se dieron esta semana: “Lionel no aparecía, no es un nombre que se estaba utilizando mucho y las registraciones puntuales que se dieron fueron a partir del lunes, primer día hábil de la semana luego de la obtención del título, hasta la actualidad”.Por otra parte, se refirió a la cantidad de pedidos para casamientos: “Con respecto a este tema, estamos sumamente desbordados. Hoy en Paraná tenemos la escuela Hogar, la repartición del registro civil ubicado en calle Illia y el barrio San Agustín, donde no hay turnos. Si uno se quiere casar en los próximos días no tienen turno”.