Lionel Enzo Julián: nació el día de la final y se llama como los de la Selección

“Lionel [Messi], Enzo [Fernández]y Julián [Álvarez]” fueron, quizás, algunos de los nombres más “aclamados” por los hinchas de la selección argentina durante este Mundial en Qatar. El delirio por el campeonato logrado llevó a muchos a hacer apuestas y hasta a ponerles el nombre de los jugadores a sus hijos para, de alguna manera, honrarlos por la gloria.Una de estas historias increíbles fue la de un bebé que ahora lleva los tres nombres de las máximas figuras del partido que disputó la Albiceleste contra Polonia, y que le dio el pase a octavos de final. Lionel Enzo Julián Altamirano es el nombre del bebé que para los místicos y amantes del fútbol “trajo la Copa bajo el brazo”.A las 10:22 del domingo pasado, dos horas antes de comenzar el partido entre Argentina y Francia, Camila Iribarren, dio a luz en la localidad bonaerense de José C. Paz, a Lionel Enzo Julián, su segundo hijo, junto a su pareja Enzo Altamirano, un empleado de una fábrica de pochoclos orgánicos. El bebé que ahora lleva los tres nombres de los futbolistas se adelantó tres días a la fecha prevista para el parto y, de alguna manera, fue testigo de la gran hazaña.“Mientras transcurría el Mundial íbamos eligiendo los nombres; yo soy hincha de River desde la cuna, y quisimos ponerle Lionel primero, por el mejor de todos [Messi]Enzo Julián. Lo decidimos con mi mujer y gracias a Dios, se dio de que ganamos la Copa”, dijo el flamante papá que también debe su nombre a Enzo Francescoli, el exfutbolista del Millonario. En 2020 nació su primer hijo, Luca Santino que lleva ese nombre por Lucas Pratto, el encargado de abrir el marcador de la recordada final de la Copa Libertadores contra Boca en Madrid.“Cuando internaron a la madre ya teníamos el nombre del bebé. En el hospital nos dijeron que todavía no habíamos salido campeones, por el tema de la mufa, pero les dijimos que no pasaba nada, que estaba confiado de que la Argentina iba a salir campeón, que estos tres jugadores iban a darnos la gloria”, relató. El primer nombre, Lionel, era indiscutible y lo había elegido desde el comienzo Camila en honor al rosarino.“El nombre de Lionel fue una promesa que yo había hecho, de que si la Argentina salía campeón yo le iba a poner el nombre de Messi a mi bebé. Aposté antes, porque tenía fecha de parto para el 21 de diciembre”, dijo Camila. “Lionel, Enzo Julián vino con la copa bajo el brazo”, explicó el padre orgulloso sobre el bebé, que pesó 3,100kg.Hay que reconocer que los dos futbolistas de River se ganaron el cariño y admiración de los fanáticos del fútbol por su exquisita actuación en el Mundial. “Fue una apuesta, pero cuando el equipo te da seguridad de que iban a estar todos dentro de la cancha, ya estaba”, afirmó la madre.Para Camila, el adelanto del parto es fruto de la “casualidad” y el deseo de su bebé de formar parte de la alegría que se respira en todos los rincones del país. El sábado a las 00 ingresó a la sala de parto. “Quiso salir antes para tener esos tres nombres y ver a la Argentina campeón. Fueron muchas emociones, dolor, fueron 10 horas de trabajo de parto”, extendió.Enzo en este momento trabaja en una fábrica automotriz, pero ocasionalmente los fines de semana también ayuda en la fábrica Bamboo, donde elaboran pochoclos orgánicos. “En la automotriz, trabajo en la sección de montaje y soy operario. En Bamboo, hago pochoclos dulces, agridulces, salados. Mi papá también es el encargado de la fábrica”, contó. Fuente: (LaNación)