Los mensajes de los Campeones tras la fiesta: “Hermoso día con nuestra gente”

Los jugadores de la Selección argentina agradecieron hoy el apoyo de la gente luego de la celebración por la obtención de la Copa del Mundo que contó con más de cinco millones de personas en las calles y que terminó de forma abrupta al no poder llevarse a cabo el recorrido previsto para la caravana.El "Papu" Alejandro Gómez fue uno de los primeros protagonistas en expresarse en su cuenta de Instagram: "No hay palabras para describir tanto pero tanto amor recibido, ¡Gracias país! ¡SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO!", escribió."Hermoso día con nuestra gente, gracias por tanto cariño", manifestó el "Dibu" Emiliano Martínez, mientras que Enzo Fernández compartió una serie de historias con sus compañeros tras el regreso a Ezeiza.Rodrigo De Paul, por su parte, apeló a una frase para dimensionar lo vivido en la histórica jornada: "No busquen dinero, busquen gloria, sean campeones del mundo que la gente los va a recordar y les va a agradecer toda la vida . 5 MILLONES DE PERSONAS. SOMOS DISTINTOS", destacó.Paulo Dybala, a su vez, indicó: "No sirven muchas palabras, este día será inolvidable para todos. ¡MUCHAS GRACIAS ARGENTINA!", al tiempo que Leandro Paredes publicó: "Gracias, Dios, por hacerme argentino".Ángel Correa, uno de los últimos futbolistas en sumarse a la delegación para el Mundial de Qatar 2022, resaltó: "Una locura lo que nos hicieron vivir hoy. Gracias por el aguante y el cariño. Somos CAMPEONES DEL MUNDO"."Que locos que están por favor. Gracias Argentina por todo esto. Qué lindo poder traerla a casa, que lindo verlos así de unidos", añadió el "Cuti" Cristian Romero, y Nahuel Molina exclamó: "Gracias por tanto Argentina, daleee campeonnnn". Fuente: (NA)