Un hincha "sacrificó" su alianza por la Selección Argentina: qué dijo su pareja

Foto: Juan Pablo y Belén, su esposa, junto a sus hijos. Foto: Lmdiario

El amor por la Selección, las cábalas y las promesas para ganar el Mundial de Qatar 2022 se multiplicaron a lo largo y ancho del país.



En Córdoba, Juan Pablo Paredes, quien vive en Jesús María entregó su alianza de matrimonio y una cadena de oro a la Virgen María para cumplir con lo prometido si Argentina salía campeón.



Según contó, antes de la final contra Francia, Juan Pablo salió a caminar sin rumbo, se frenó ante una imagen de la Virgen del Huerto y se puso a rezarle sin parar.



En ese momento, Paredes hizo la promesa y cuando escuchó los festejos por el triunfo mundial, le dejó el anillo de casamiento y una cadena de oro.

"Me saqué la cadena, la dejé a un costado y a la alianza me la saqué y la dejé al lado de la Virgen", relató el hombre.



Por su parte, Belén, esposa de Juan Pablo, contó que al principio se sorprendió pero que después apoyó a su compañero, en su elección: "Él sufre tanto con el fútbol, que lo vi alegrarse y quedó como una anécdota. Hace 17 años tenemos el anillo los dos puestos. Pero dicen que no se usa más usar alianzas, así que me la saco yo también y listo".



Fuente: Lmdiario.