Paranaense propuso casamiento a su pareja en los festejos de Argentina Campeón

Sociedad Entrerriano le pidió casamiento a su pareja durante los festejos mundialistas

Javier y Carla protagonizaron un momento de inmensa felicidad este domingo durante las celebraciones en Plaza 1º de Mayo de Paraná por el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar. Él se arrodilló ante ella y, con el anillo que había comprado días antes de la final, le propuso casamiento; como no podía ser de otra manera, la novia aceptó.La feliz pareja repasó acómo vivió el momento, por qué fue esta fecha mundialista la elegida para la propuesta y ambos esperan que “Dibu o Messi vean el video” que acompaña esta nota.Javier contó que ya había prometido casarse si la Selección argentina ganaba el Mundial; se lo había dicho a su compadre cuando se juntaban a ver los partidos. “Íbamos pasando de ronda y cuando llegamos a semifinales le dije `Ya está, vamos a tener que comprar el anillo´”, rememoró el novio. Y agregó: “Tres días antes de la final fuimos al centro para elegir el anillo y nos reservamos hasta el último momento en el que se dio el campeonato”.“Y en la plaza fue el mejor lugar para proponérselo”, rememoró el novio al contar que estaba “muy nervioso porque no sabía en qué momento” arrodillarse ante ella: “No se daba el espacio y había mucha gente. Pero una vez que bajé a mi hijo, porque lo tenía alzado, nos miramos con mi compadre, agarramos el anillo y ya estaba”, sintetizó.Carla, por su parte, confesó que no tenía idea que la propuesta iba a ser en Plaza 1º de Mayo y ante tanta gente. “Fue una sorpresa muy grande”, valoró y recordó: “No sabía cómo reaccionar y me emocioné muchísimo”. “Fue el momento perfecto”, aseguró aLos novios hace muchos años están juntos y tienen un hijo de cinco años, Enzo.“Él no quería y le disparaba al casamiento y yo veía a la propuesta de casamiento como algo muy lejano”, aseguró la novia.La pareja todavía no tiene fecha de casamiento porque está construyendo su casa. Pero arememoraron lo que significó en ellos el festejo mundialista. “Fuimos con mi hijo a dar la vuelta a la plaza porque era algo hermoso, que no se nos daba hacía tiempo, por eso todos los argentinos nos aferramos a una promesa, a hacer algún cumplido, y esa es la locura argentina”, argumentó él. Ella, por su parte, prometió tatuarse la frase “Elijo confiar” y se mostró esperanzada a que “Dibu o Messi vean el video” que acompaña esta nota.