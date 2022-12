Tren hasta La Picada: reemplazaron durmientes quemados y construyen un apeadero

Vandalismo

Vuelve la ilusión entorno al tren que une Paraná con La Picada. Luego de que vándalos hayan quemados los durmientes de las vías, trabajadores pudieron reemplazarlos. Además, se construyen un nuevo apeadero en la localidad.Cabe recordar que el tren no llegaba hasta La Picada desde hace 30 años. El tren no cruzaba el puente de hierro en el arroyo Las Conchas, desde 1992, cuando en diciembre de ese año hizo el último recorrido con pasajeros, luego se supo que en el año 1999 cruzó el puente una formación de carga.Hace una semana el tren realizó pruebas con el objetivo de conocer el estado de las vías y afortunándote llegó hasta La Picada ya que las vías estaban en perfecto estado. Después de las pruebas trabajadores de Ferrocarriles Argentinos, contaron a Elonce que las vías, fueron el blanco de vándalos que incendiaron, intencionalmente, el borde del trazado, por lo que el fuego, produjo daños en los durmientes.Alrededor de 20 metros de pastizales se quemaron y una decena de durmientes, quedaron bajo los efectos del fuego.Afortunadamente días después, los operarios de vía y obra Paraná comenzaron a reparar el tramo de vía incendiado y ya está culminado. “No importa el calor, el frío o la lluvia ,siempre ponen todo su esfuerzo para que el tren siga circulando y transportando a los pasajeros”, dijo un trabajador Nelson.En el marco del Plan de Modernización del Ministerio de Transporte de la Nación, en La Picada se realizan nuevas obras para los pasajeros del tren y ahora se está construyendo un nuevo y más grande apeadero.Desde la comuna La Picada informaron que en los próximos días informarán la fecha de la inauguración. “Será un día histórico para d el tren”, dijoEl recorrido que hace el tren desde Paraná hacia La Picada, demanda una hora y es un verdadero paseo turístico para quienes disfrutan de los paisajes litoraleños. En el camino se pueden observar grandes tramos con de espesa vegetación autóctona,Ubicada 26 kilómetros de la capital entrerriana, tal como ocurrió con muchas localidades del interior entrerriano,. El origen del nombre proviene de la "picada" que los obreros abrieron en el monte para tender las vías del tren, que hace casi tres décadas no llega a la localidad. Este hermoso paraje entrerriano tiene su arroyo pesquero y también se puede visitar la reserva natural "Parque General San Martín".Uno de los representantes de ferrocarriles Argentinos, Juan Carlos, detalló a Elonce que “hace 30 años que un tren de pasajeros no viajaba por aca, y unos 24 años de un tren de carga”. Muy emocionado dijo que “es muy bueno contar con un servicio más de transporte para todos los vecinos”. Además,