Solsticio de verano 2022: ¿qué es, cuándo ocurre y cómo se produce?

Con la llegada del verano, se da algo extraordinario. Se trata de un evento astronómico que da por finalizada la primavera y anuncia el inicio de la época del año más calurosa: el solsticio de verano. La palabra proviene del latín “solstitium” y significa “el sol se detiene”.Pero, ¿qué es exactamente este fenómeno? Es el resultado de la inclinación del eje norte-sur de la Tierra. Esta posición 23,4 grados hacia el Sol hace que la luz solar alcance diferentes regiones del planeta durante la órbita de la Tierra en torno al Sol.Pero, no solo señala el paso de las estaciones. Debido a esta inclinación que tiene nuestro planeta hacia el astro, es el momento en que alcanza su posición más alta en el cielo. Por lo tanto, se vive el día más largo y la noche más corta del año. A partir de este momento, los días se empiezan a acortar de a poco.Erróneamente, antes se creía que era porque la Tierra estaba más cerca al astro, pero después se entendió que era por el ángulo del eje del planeta.El solsticio de verano sucede dos veces al año. En el hemisferio Norte ocurre en junio, mientras que en el Sur es en diciembre. Curiosamente, cuando en un hemisferio es el día más largo del año, en el otro ocurre lo contrario: se da la noche más larga.En el Norte ya sucedió el 21 de junio, pero ahora es el turno del Hemisferio Sur. Según expertos, en la Argentina llegará el 21 de diciembre a las 21.48 hs.Durante el solsticio de verano, el hemisferio sur recibe más luz solar que en cualquier otro día del año. Sin embargo, es poco probable que sea, además, el día más caluroso de toda la temporada de verano.En realidad, los días de más calor suelen llegar en el mes de enero. Esto se debe a que la atmósfera y el océano absorben y redirigen los rayos solares, por lo tanto, actúan como barrera para el calor. Si bien el planeta absorbe gran cantidad de los rayos solares en el solsticio de verano, se necesitan varias semanas para liberar esa energía.Además del peso que tiene en términos astronómicos, el solsticio de verano tiene mucha importancia en la Astrología, donde el Sol tiene un rol protagónico y se vuelve en el símbolo central. Representa un momento de cosecha, abundancia y fertilidad.Siglos atrás, las civilizaciones han rendido de distintas formas culto a este evento astronómico para darle la bienvenida a los meses cálidos, las horas de luz y lo que ello representa: disfrute, ocio, temperaturas altas, etc. En algunos lugares significa que es tiempo de renacimiento o esperanza.Al tratarse de un nuevo inicio, es la oportunidad perfecta para reflexionar sobre los que no nos hace bien y nos cuesta trabajo soltar. Es un momento de mucha energía que provoca cambios; por lo que es un momento para dejar de aferrarse a cosas que se pueden volver en trabas que no dejan avanzar y evitan abrir nuevas oportunidades. Fuente: (LaNación)