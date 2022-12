Nuevos casos de COVID-19: “Hay que seguir manteniendo los cuidados”

El Covid-19 llegó para quedarse en la humanidad durante mucho tiempo. Ante la aparición de nuevos casos, el doctor Luis Larreategui dio detalles del virus y como prevenirlo.



“El coronavirus es un virus nuevo y como no teníamos inmunidad se podía propagar de persona a persona. Gracias a las vacunas, se ha logrado contener las formas graves de la enfermedad y ha pasado a ser un cuadro leve de resfrió, dolor de garganta, tos persistente, en la mayorías de los pacientes”.



Por otro lado, hay pacientes que padecen Covid Prolongado, esto quiere decir que la enfermedad puede durar mucho más tiempo y dejar secuelas. “Se sabe que es el 10% de todos los caso. Son pacientes que quedan con secuelas pulmonares y debilidad muscular severa. También se manifiesta una neblina mental, que los pacientes refieren a que les cuesta mantener una conversación o se olvidan de cosas que antes no se olvidaban, es decir que hay una variante infinita de síntomas para este cuadro que se llama Covid prolongado”, expresó Larreategui. En cuanto a las vacunas “La vacuna no evita que uno se contagie, la vacuna evita que la enfermedad se agrave; reinfectarse con el virus, puede significar un prolongamiento de Covid Prolongado o nuevas formas de la enfermedad que todavía no conocemos”, manifestó Larreategui. Además agregó que “luego de la última dosis de la vacuna, no deben pasar 4 a 6 meses para hacer un nuevo refuerzo, no importa cuanta dosis se tenga colocadas, hay que hacer el refuerzo de la vacuna”. Recomendaciones para prevenir el virus El lavado de manos, uso de alcohol en gel y barbijo ha quedado a la responsabilidad de cada ciudadano, pero debemos ser consiente que el virus sigue en circulación. Larreategui sostuvo: “Hay que mantener los cuidados, si uno está enfermo debe quedarse en la casa y no ir a trabajar. Cuando uno va a estar en contacto con gente, que no sabe si se está cuidando, debe colocarse barbijo”.



Además, Larreategui manifestó: “En Argentinas vamos a tener un aumento de casos, el COVID-19 sigue estando y hay que seguir pensando como pensamos al principio. Evitar la aglomeración de gente y lugares donde uno está en contacto muy cerca de las personas”.



“Estudios en Estados Unidos, indican que la reinfección puede dejar secuelas más serias, que haberse infectado una sola vez”, reveló Larreategui.



“Por lo tanto hay que tener precaución. No hay que tener miedo ni crear pánico, es educación para la salud. Todavía no tenemos un remedio para el virus, por lo tanto hay que evitar nuevos contagios”, finalizó Larreategui a Elonce.