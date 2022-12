Millonario premio del Quini 6: “esto es fruto del sacrificio”, dijo el agenciero

Un mendocino ha sido tocado por la varita mágica de la fortuna, ya que, de los cuales,En el sorteo 3019, en el sorteo Tradicional salieron el 31, 28, 06, 11, 43 y 17. Hay un solo ganador con seis aciertos, oriundo de San Rafael (Mendoza).La boleta fue vendida en la agencia El Trébol, de la Ciudad de San Rafael. Su dueño David, explicó las sensaciones de haber vendido el cartón ganador. “Estamos felices, esto es fruto del sacrificio, acomodamos los horarios para que la gente pueda hacer sus jugadas, no sabemos quién es el ganador hasta que no aparezca”, contó a“Esto que pasó infla mucho la agencia y la trayectoria que tenemos. Premios importantes, así como este no hemos vendido, así que es la primera vez”, añadió.El agenciero reconoció que ellos trabajan mucho con clientes del Quini 6 y que “son muchos los clientes, hay algunos fijos que dejan pagada su boleta mensual, por ejemplo, yo me enteré anoche porque me llamaron del Instituto de Juegos y Casinos”.