Entrerriano le pidió casamiento a su pareja durante los festejos mundialistas

Sobre la historia de amor

“Si Argentina gana el Mundial, al otro año me caso”. Esa fue la promesa de un entrerriano oriundo de Seguí, el que este domingo, durante los festejos, cumplió.Cuando todos celebraban el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, Cristian se arrodilló ante Pamela y le realizó la propuesta: “Querés casarte conmigo”, fue la pregunta. Y ella, entre lágrimas de emoción, aceptó. Fue este domingo en la plaza de esa localidad del departamento Paraná.“En un grupo de WhatsApp de amigos y familiares, había prometido casarme si Argentina ganaba el Mundial”, contó el novio en comunicación con. Y agregó: “Ya veníamos como organizado el casamiento para octubre del año próximo e iba a ser en el mes diez por Messi”, reveló.“El sábado estuve en un festejo de un cumpleaños de 15, el domingo trabajé durante toda la mañana y no llegué a ver la final”, confesó el oriundo de Seguí.De hecho, contó a nuestro medio que optó por descansar tras su jornada laboral y, finalizado el partido con el triunfo de la Selección argentina, su celular no paraba de sonar: todos los acechaban para instarlo a cumplir su promesa de casamiento.“Todo se dio en el momento y no fue algo para llamar la atención, pero sí hubo una emoción muy grande”, repasó Cristian.Cristian y Pamela, en un principio, fueron concuñados. Y cuatro años después, conformaron una familia ensamblada, con dos hijos cada uno de sus parejas anteriores.“Siempre pensamos que lo nuestro era imposible, porque éramos de la familia, y los padres y sus hermanos de ella no me aceptaban, hasta que me pude ganar la confianza de todos y hoy soy como hijo más de la familia”, contó el hombre.Sin dudas, el primer valiente en cumplir la promesa si la albiceleste obtenía la copa en Qatar 2022. La imagen fue publicada por