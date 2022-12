Cuándo vuelve la Selección al país tras la consagración en el mundial

El plantel encabezado por Lionel Scaloni viajará rápidamente en avión hacia la Argentina para reencontrarse con los hinchas y algunos familiares que no viajaron a Qatar, después de un intenso desarrollo de la competencia que lo llevó a lo más alto del mundo.



El vuelo desde Doha a Buenos Aires está previsto para arribar este lunes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza entre las 19 y las 21, partiendo desde la ciudad qatarí en horas de la madrugada.



Se estima que la delegación albiceleste tendrá aproximadamente 21 horas de viaje, dado que podría hacer una parada técnica en Roma para recarga de combustible.



Los futbolistas de la Selección nacional contarán con algunos días de licencia de sus clubes, más allá de que, salvo la Serie A de Italia y la Bundesliga de Alemania, las demás ligas europeas se reanudarán antes del fin del 2023, por lo que aprovecharán el tiempo para pasar unos días en territorio argentino junto a sus seres queridos.



Si bien aún no se conocen detalles sobre cuál será la organización para el recibimiento del seleccionado, ya que con la obtención de la Copa América 2021 no hubo un esquema oficial para los festejos, se espera que una multitud arribe a Ezeiza para esperar a los nuevos campeones del mundo tras imponerse por penales en una dramática final frente a Francia en el partido decisivo de la máxima cita del fútbol.



"Estuvimos charlando un poco, seguramente se decida lo mejor para poder tener contacto con la gente y ellos también disfruten", anticipó Rodrigo De Paul.



NA