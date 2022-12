Lali Espósito cantó el himno de la Argentina en la final del Mundial

En la previa de la definición del Mundial de Qatar 2022, Lali Espósito interpretó el Himno Nacional. Fue minutos antes de que empezara la final entre Argentina y Francia, cuando el estadio estaba colmado por una amplia mayoría de argentinos.La cantante, vestida con un vestido negro largo, cantó el tramo final de la canción patria, la misma parte que había sonado en los partidos previos del equipo de Lionel Messi. Detrás de ella, estaban los jugadores de la Scaloneta.A diferencia de los encuentros anteriores, donde sólo sonó una versión instrumental, en esta oportunidad también se escuchó la voz de la reconocida cantante argentina.

Lali estuvo presente desde temprano en el Estadio Lusail y grabó su interpretación. Lo mismo pasó con el artista elegido para interpretar La Marsellesa. En la previa, se había especulado en redes sociales a partir de varios hinchas que aseguraron haber visto a la estrella pop probando sonido.La cantante pop asistió a los últimos partidos por los cuartos de final y semifinal disputados por Argentina, junto a Marley, para el programa "Por el Mundo Mundial", de Telefe."Si...Argentina en la final de la copa del mundo! Que FLASH! Vamos argentina de mi vida! vamos por esa copa lokooooooooooo!!!!! Lo que estamos viviendo acá es hermoso", posteó el martes en sus redes sociales.La ceremonia de cierre hizo un repaso del certamen y del último mes de Mundial. El estadio se abrió a las 8 horas de Argentina y se invitó a los hinchas a ocupar sus butacas desde las 10.30 (16.30 de Doha). Cerca de 88 mil espectadores colmaron las tribunas para el partido.En la ceremonia inaugural, se celebró el hecho de construir puentes y conocernos los unos a los otros, más allá de nuestras diferencias. La de clausura, que duró 15 minutos, se hizo referencia a través de la música y la poesía "a la manera en la que el mundo se ha unido durante los 29 días de duración del torneo", explicaron desde la organización del torneo.Actuaron Davido y Aisha, con su tema (Hayya Hayya) Better Together; Ozuna y Gims, que interpretarán Arhbo; y las cuatro superestrellas Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal, que cantarán Light the Sky. (Clarín)