Trasladaron los últimos internos y esta semana cierra la UP N°2 de Gualeguaychú

El viernes fueron trasladados los cuatro últimos internos a la UP 9 en El Potrero. En total se trasladaron casi 280 reclusos que se alojaron en los pabellones de la unidad que se encuentra a la vera de la Ruta Internacional 136.Luego de mucho tiempo, el legendario edificio de la Unidad Penal N° 2 quedó vacío. Lo que para muchos parecía una utopía, finalmente se convirtió en una realidad. Los casi 280 reclusos que se alojaban en la vieja unidad carcelaria que fue inaugurada en 1860, fueron trasladados a la Unidad Penal N° 9 ubicada en la Ruta Internacional 136, ocupando en su mayoría los nuevos pabellones que se construyeron en la unidad, que ya contaba con una población de casi 100 reclusos.En rigor de verdad, el viernes se trasladaron los últimos cuatro presos que permanecían alojados en la UP 2. Se trata de reclusos que gozan de salidas transitorias y, al momento de retornar a la unidad, fueron derivados a la UP 9 de El Potrero, quedando de esta forma totalmente vacía la vieja cárcel, que mantendrá guardias mínimas en los próximos días.El Director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Marcelo Sánchez, en diálogo con El Dia, expresó que “el cierre de la UP2 es algo histórico y nosotros institucionalmente le damos la magnitud que corresponde. Entendemos que en la comunidad de Gualeguaychú marca un hito, un antes y un después”.Consultado sobre si la UP2 llegó a ser en su momento una cárcel de máxima seguridad, Sánchez respondió que “lo fue en su momento por la arquitectura que tiene. El título o la calidad de máxima seguridad se basa en el muro de contención que tiene y que la hacía única. Una infraestructura del siglo 19, mientras que hoy tenemos otros parámetros que marcan la máxima seguridad. La cárcel de Gualeguaychú cumplió en su momento, con los stándares de seguridad, pero el paso de los años se hacía cada vez más evidente, y para el propio personal era muy complicado trabajar, dado que iba de la mano con las actividades del presente”.Sobre la UP9 ubicada en El Potrero, Sánchez indicó que “en los nuevos pabellones, se tomaron como modelo los que se construyeron en Paraná, que se hicieron de la misma manera en Concordia. Se trata de pabellones de dos plantas, pabellones colectivos, celdas con capacidad para cuatro internos, todo bajo un monitoreo de circuito de videovigilancia. Una unidad donde los internos van a estar sectorizado. Un pabellón va a estar destinado a los internos que dependan de la Justicia Federal, uno para prisiones preventivas. Nuevas instalaciones que a nosotros nos permiten cumplir con la pena, el régimen de la misma e ir avanzando por etapas”.Sobre las actividades que se realizan en la UP9, el funcionario explicó que “la Unidad lleva el nombre de Granja Penal y en la misma se realizan distintas tareas productivas. Cuenta con una sala de faena para pequeños y medianos animales, además de una cámara de frío que se ha readecuado. Contamos con una habilitación desde el área de fiscalización y veterinaria de la Provincia”.Actualmente, la UP9 alberga a 368 internos, de los cuales solamente 8 son mujeres y cuenta con 265 funcionarios en lo que es la unificación de las dos unidades penales.Finalmente, Sánchez enfatizó que “La Granja Penal pasa a ser una guía dentro del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, porque es el modelo a seguir”.El próximo martes, con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, se realizará en la explanada de la UP2 un acto que marcará el cierre oficial de la unidad carcelaria. De acuerdo a lo informado a El Dia, estarán presentes el gobernador Gustavo Bordet, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, la ministra de Gobierno de la provincia, Rosario Romero, el intendente Martín Piaggio y otras autoridades provinciales, nacionales y locales.