Fiesta albiceleste en Qatar: preparan impresionante cotillón para la gran final

Una multitud argentina para la final

Pase lo que pase el domingo en la definición entre la Selección y Francia, la fiesta ya está garantizada en Qatar por parte de los hinchas argentinos como ocurre desde el partido con México, el que marcó un antes y un después en la unión de las partes más destacadas a la hora de contar la película de este Mundial: por un lado el equipo nacional de la mano de Lionel Messi y por el otro, acaso en la misma magnitud, los hinchas.Desde aquel primer partido contra Arabia Saudita que significó un cachetazo al sueño albiceleste; hubo no solo críticas futbolísticas, sino también señalamientos a los hinchas que parecieron tibios a la hora de mostrar el fervor característico de los argentinos.No hizo falta más: a partir de entonces, un grupo de personas se unió para organizar la demostración del sentimiento. Vía los grupos de WhatsApp que conectan a los fanáticos en Qatar se definió que lo primero que había que hacer era ocupar toda la zona de atrás de uno de los arcos para copar la zona a la que desde entonces los jugadores de la Selección se dirigen para reconocer el apoyo cada vez que termina un partido.Así fue que los hinchas no alientan, rugen en cada estadio de Qatar, y se transforman en el escudo de la Selección. Agobian con su fiesta, impiden que se comuniquen porque no se escucha nada más que a ellos como quien te grita al oído 90 minutos, o 100, o 120 y hasta en penales, y tienen algo muy claro: ellos también juegan.Así es que el séptimo partido, el que todos quieren jugar, será el escenario ideal para desplegar el más impresionante cotillón que se haya visto en la historia de los Mundiales. Los organizadores de la fiesta anuncian que el domingo habrá en el estadio Lusail cuatro mil banderas, seis mil globos celestes y blancos, 10 tirantes de 40 metros y dos mil bufandas.Muchas de las banderas y globos tendrán impresa una parte de la figura de Lionel Messi haciendo el Topo Gigio contra Países Bajos y la inscripción “qué mirá".Se espera además que haya alrededor de 50 mil argentinos en el estadio que tiene capacidad para casi 90 mil personas, todo en medio del reclamo por la falta de entradas.¿De dónde sale tanto argentino? Se preguntan muchos en Qatar. Miles de hinchas colonizan la opulenta y lejana Doha a la par que, fronteras para adentro, en Argentina el delirio por su selección mantiene en una fiesta contínua a un país en constante crisis, que arrastra años de crisis, inflación y devaluación.“El fanatismo argentino es muy, pero muy grande. Yo no veo a un europeo hacerle perder un día de clase a sus hijos para ir a ver un Mundial... Sin embargo, en Argentina han viajado la abuela, el abuelo, la madre, el padre, los nietos y en algunos casos hasta se han llevado el perro, pero han ido a la cancha a ver a la selección”, contó a EFE el analista económico y de negocios Salvador Di Stefano.Según datos de la empresa de viajes Despegar, las búsquedas de vuelos de Argentina a Qatar aumentaron tras la victoria ante Croacia un 399 % en comparación al día anterior, y superó el récord registrado después del partido contra Países Bajos.También Aerolíneas Argentinas da fe de esta fiebre: a la media hora de finalizada la semifinal había vendido todos los pasajes del vuelo programado para este viernes, lo que la llevó a ofrecer otro para el mismo día.En su camino a la final, la Selección argentina consiguió clasificarse primera en el Grupo C. En octavos de final superó por 2-1 a Australia, tras una gran actuación de Lionel Messi. En cuartos, luego de un partido que le costó más en el resultado que en el trámite, dejó en el camino a Países Bajos por penales tras haber empatado 2-2. En semifinales venció con facilidad a Croacia por 3-0.Por su parte, Francia avanzó primera en el Grupo D. En octavos de final dejó en el camino a Polonia por 3-1. En cuartos, en un encuentro muy apretado, venció 2-1 a Inglaterra. En semifinales jugó ante Marruecos -la revelación- y se impuso 2-0.