Tras meses sin ingresos frecuentes, se registran personas interndas por covid

Más consultas ambulatorias

Los casos de Covid vienen aumentando progresivamente en las últimas semanas, y aunque casi todos los contagiados son de personas que tienen síntomas leves como resfrío, dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre (que se alivian en pocos días) en las salas de internación general y de terapia de sanatorios y hospitales empezaron a recibir pacientes con complicaciones respiratorias por coronavirus, después de muchos meses sin ingresos frecuentes.A nivel provincial, según los últimos registros del Ministerio de Salud, permanecían internadas en efectores públicos 19 personas, 4 de ellas están en terapia intensiva.La mayoría de esos pacientes está vacunado, pero hay un alto porcentaje que recibió la última dosis contra el Covid hace 6 meses o más.Las edades de quienes tienen complicaciones son variadas, pero en general se trata de mayores de 50 años y con alguna enfermedad de base como hipertensión, asma, obesidad o inmunosuprimidos.Algunos de los casos de personas internadas en la ciudad en centros provinciales, son los siguientes: una paciente de 33 años internada en el Hospital Provincial de Rosario, con diagnóstico de asma (con tres dosis de vacuna colocadas), la última dosis hace un año. En el mismo hospital hay un bebé recién nacido y un paciente de 95 años con 3 dosis de vacuna contra Covid.Por otro lado, fueron internados siete pacientes en el Hospital Centenario en sala general.En el ámbito privado están recibiendo personas con complicaciones en las vías aéreas bajas (a nivel pulmonar) que dieron positivo en los testeos de Covid.En el sanatorio Parque, por ejemplo, este viernes había cuatro personas internadas, 3 de ellas en cuidados intensivos.Las edades oscilan entre los 65 y los 85 años. Todas están vacunadas, pero hace más de 6 meses.Estos pacientes tienen comorbilidades (EPOC, bronquiectasias, uno de ellos está en tratamiento oncológico y otro tiene hipertensión arterial).En el Sanatorio Británico son cuatro las personas que fueron ingresadas. Dos requirieron asistencia en terapia.Según información que brindaron desde la institución de calle Paraguay, 3 de ellas están vacunadas y una no. Son todos pacientes inmunosuprimidos.Los casos leves de Covid, que son la mayoría, están subiendo. El incremento en la ciudad, en una semana, fue del 300% aunque aún son pocos comparados con las olas anteriores de la pandemia.En los centros de salud, hospitales y sanatorios empezó a notarse, otra vez, el movimiento de personas que buscan alivio para síntomas compatibles con Covid.Hasta el momento, el sublinaje BQ1 de Ómicron, que sería el responsable de una nueva ola, no produce efectos especialmente graves, según informan los infectólogos y otros especialistas.Ariel Torres Morales, director médico de Urgencias, servicio a domicilio, mencionó: "Desde el martes tenemos un incremento del 25 al 30% de consultas por problemas respiratorios, aunque son todos banales”.El profesional detalló que “no estamos haciendo hisopados, en el caso en los que se evalúa que es necesario; los derivamos al laboratorio que determina la obra social de cada paciente”.Vale recordar que los testeos disponibles en los efectores públicos están disponibles para mayores de 50 años, personas con comorbilidades de todas las edades y personal de salud y fuerzas de seguridad.La recomendación es que aquellos que tienen dos o más síntomas, se aíslen durante cinco días para evitar propagar la virosis.A nivel internacional hay estudios que determinaron que si bien no es más peligrosa que otras subvariantes de Ómicron, BQ1 tiene un alto poder de transmisión.