Condena a futbolista iraní: el pedido del entrerriano ganador de Gran Hermano

Juntan firmas

Luego de casi un mes y muchos nervios, sobre todo para la Selección Nacional, el domingo llega la final del Mundial Qatar 2022. Argentina se enfrentará a Francia por la tan ansiada Copa del Mundo.Pero desde sus redes sociales, un ganador de Gran Hermano hizo un desesperado pedido a horas de que se juegue el último partido. Se trata de Rodrigo Fernández Rumi, quien ganó en la edición del 2012 y es entrerriano, oriundo de la ciudad de Victoria.El ex GH pidió que desde la AFA o de los jugadores de las selecciones que jugarán la final, ayuden al futbolista Amir Nasir-Azadni, a quien el régimen iraní condenó a muerte por apoyar las protestas a favor de la mujer."Está pasando algo terrible en el mundo del fútbol y nadie dice nada. Me da mucha pena que los humanos seamos así", indicó en el video que compartió."Este domingo se juega la final del Mundial entre Argentina y Francia. Y yo digo a estos jugadores que podrían frenarse en la cancha o llevar un distintivo o una remera, o directamente no jugar un partido por este pibe que están por matar, asesinar, colgar como si fuesemos animales... Lo van ahorcar por haber protestado en Irán a favor de las mujeres. La FIFA o la AFA, ¿no pueden comentar nada al respecto?", señaló."Es parte del ambiente del fútbol, un poquito más de goles, un poquito más famoso y seguramente ahí sí estarían hablando de él... Me da mucha pena que los humanos seamos así, sólo los unimos para festejar cosas tontas como un Mundial y no para pedir cosas así. Ojalá no sea el único que piense así", indica en otro momento.Amir Nasr-Azadani participó de las protestas que se desataron en su país luego de que una joven muriera luego de ser detenida por usar de modo "incorrecto" el velo islámico en Irán. Tras conocerse la pena de muerte juntan firmas a través de Change.org. Los detallesEl futbolista Amir Nasr-Azadani fue condenado a muerte por apoyar las protestas en defensa de la joven que murió luego de ser detenida por usar de un modo “incorrecto” el velo islámico en Irán.Un texto en la plataforma internacional www.change.org invita a los interesados de todo el mundo a firmar para evitar que el futbolista de 26 años sea ejecutado a través de la horca en público. La petición ya tiene más de 1 millón 216 mil firmas y superó el número récord de esa organización.Numerosas personalidades de todo el mundo hicieron conocer también su pedido. En las últimas horas, se sumó el exjugador del Betis, ahora en Turquía, Marc Bartra, que reclamó una acción masiva para salvar la vida de su compañero de profesión.En sus redes sociales, el excapitán verdiblanco, lanzó este mensaje. “¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados y mirando hacia otro lado? No se puede aceptar algo así, de ninguna manera. Todos con Amir Nasr-Azadani y con todas las personas que pasan y han pasado por algo así. BASTA. STOP”.Otros dos jóvenes de 23 años, Mohsen Shekari y Rahnavard, ya fueron ejecutados en el lapso de pocos días, tras ser condenados también por el delito de moharebeh por un tribunal revolucionario.Lo más desconcertante, desde un punto de vista del derecho tradicional, es que el delito está abierto a interpretación. “La acusación depende de que un juez crea que los manifestantes están haciendo una guerra contra Dios”, explica Amir Azimi, editor en jefe del Servicio Persa de la BBC.Dentro de la sharía, el moharebeh es un término legal técnico que tiene varias traducciones que incluyen “hacerle la guerra a Dios”, “guerra contra el Estado y Dios” u “odio contra Dios”, de manera que los culpables son “enemigos de Dios”.