Twitter suspendió cuentas de periodistas de medios internacionales

Twitter suspendió las cuentas de más de media docena de periodistas de CNN, The New York Times, The Washington Post y otros medios este jueves por la noche.



Según informó The Washington Post, “muchas de las cuentas suspendidas habían escrito recientemente sobre una disputa entre el propietario de la plataforma, Elon Musk, y otro usuario de Twitter que había rastreado los viajes en jet privado del multimillonario”.



Los bloqueos de este jueves por la noche se produjeron sin advertencia ni explicación por parte de Twitter, según detallaron algunos de los comunicadores afectados.



La red social también cambió el miércoles sus reglas para prohibir compartir la ubicación actual de otra persona sin su consentimiento.



Los bloqueos en la red social incluyeron al reportero de tecnología del Post, Drew Harwell, “quien descubrió que no podía iniciar sesión en su cuenta o tuitear alrededor de las 7:30 p. m. del jueves”.



Aaron Rupar, un escritor de Substack con casi 800.000 seguidores en Twitter, descubrió que su cuenta estaba suspendida a través de capturas de pantalla tomadas por otros usuarios.



“El reportero de tecnología del New York Times, Ryan Mac, también parece haber sido suspendido casi al mismo tiempo. Había publicado un artículo el miércoles sobre la suspensión de cuentas de Twitter que usaban datos públicos para rastrear la ubicación del plan privado de Musk”, reseñó el Post.