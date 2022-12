Su papá lo había arrojado de un tercer piso, estuvo grave y recibió el alta

El niño de 5 años que fue arrojado desde un tercer piso de un edificio de la ciudad de Formosa a fines de noviembre pasado, hecho por el cual fue detenido su padre, fue dado de alta “con mejoría notable de su estado general”.



El director del Hospital de la Madre y el Niño de la capital formoseña, Víctor Fernández, informó a la prensa que “en el transcurso de los días, se observó una notable mejoría de su estado general, por lo cual se decidió su alta”, que se efectuó ayer.



Y agregó que “al momento de su egreso, se les dio a los familiares a cargo del menor, una serie de indicaciones que forman parte del seguimiento a la salud del niño”.



El niño de 5 años había sido arrojado desde un tercer piso el pasado 27 de noviembre por su padre, quien quedó detenido y sobre quien pesaban denuncias de violencia familiar y hasta una restricción de acercamiento hacia todos los integrantes de su familia.



En un parte médico que fue difundido por el portal Agenfor, el director del centro asistencial explicó que, al momento de ingresar al hospital, el niño presentaba “politraumatismos por caída de altura, fractura de cráneo, fractura desplazada de radio y cúbito de ambos brazos y contusión pulmonar”, entre otras observaciones.



“Se le efectuó tomografía de cerebro, tórax y abdomen y las interconsultas correspondientes con los especialistas en traumatología, cirugía y neurocirugía y se decidió su derivación inmediata a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del hospital”, agregó.



El niño fue intervenido quirúrgicamente “en ambos brazos y el cirujano plástico le hizo suturas a nivel del rostro debido a los múltiples cortes que presentaba en la zona. En tanto que, las interconsultas con neurología y neurocirugía arrojaron informe de 'conducta expectante'”, finalizó.



El 6 de diciembre, gracias a la valoración favorable de su evolución, el equipo multidisciplinario determinó su paso a sala del sector de internación pediátrica en donde continuó con el tratamiento clínico y farmacológico señalado y se le brindó contención y acompañamiento desde el servicio de psicología, más una completa asistencia del equipo de trabajadores y asistentes sociales.



Por su parte Carlos, abuelo del niño, dialogo con "Radio Formosa", y dijo: "tenemos un muy buen día en el marco de esta desgracia que nos sucedió, estamos muy felices porque mi nieto se recuperó y ya está con nosotros de nuevo".



"Ian-el niño- se encuentra bien, el único inconveniente que tiene es la movilidad de sus bracitos, después está como siempre muy feliz, reconoció a todos sus amiguitos y lo recibimos con mucha alegría", expresó.



El abuelo, contó que el menor "reconoce a su abuela como su mamá y ahora está con ella, muy feliz en la casa" y dijo sobre los gustos de Ian que tiene una muy buena alimentación, "come muchas verduras y frutas y le encanta la sandía".



Además, aseguró que esto benefició mucho en su recuperación ya que "en cinco días salió de terapia intensiva y su cuerpo reaccionó favorablemente muy rápido”, algo que fue “sorprendente” para la familia “y los médicos".



En ese marco y en declaraciones a la misma radio-Radio Formosa, Ariel Urbieta, abogado de la familia del niño, contó que "ahora queda la abuela como custodia según lo otorgó el juez. La madre del niño viajó a la localidad donde vive, solamente estuvo unos días en la ciudad, y se pudo constatar que no se puede hacer cargo de Ian”.



Además, informó que "el padre se encuentra preso con controles psicológicos y psiquiátricos. Hay varios testigos del hecho y ahora se sigue investigando y se avanza rápido".



A su vez señaló que "el testimonio del hombre se encuentra en duda, porque si bien él alega que se le escapo y se le cayó, porque estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas, no condice con la declaración de los testigos que presenciaron la situación".



El hecho ocurrió cerca de las 9 de la mañana del 27 de noviembre en un edificio de la calle Fotheringham al 1700 del barrio La Pilar, en la ciudad de Formosa, cuando la policía fue convocada por vecinos ante un conflicto familiar, por lo que personal de la Zona Uno del Comando Radioeléctrico Policial acudió al lugar y observó que un hombre se encontraba en la terraza en el tercer piso.



Por razones que se tratan de establecer, ante la mirada de todos, el hombre sujetó a su hijo, lo levantó y lo arrojó al vacío impactando en la vereda.