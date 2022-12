Previo a la final del mundial, Fernández, Macron y Lula intercambiaron mensajes

Querido amigo @EmmanuelMacron, te guardo un enorme afecto y te deseo lo mejor para el futuro.



¿Viaja Alberto a Qatar?



El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, deseó suerte este jueves a los mandatarios de Argentina, Alberto Fernández, y de Francia, Emmanuel Macron, a propósito de la final del mundial de fútbol que los seleccionados de ambos países disputarán este domingo en Qatar."Suerte el domingo amigos Alberto Fernández y Emmanuel Macron", fue la publicación de Lula en Twitter que originó el intercambio de mensajes.Macron agradeció el gesto de Lula y añadió: "Estimado Alberto Fernández, uno de nosotros tendrá más suerte. Veremos cuál el domingo".Por su parte, Fernández comentó: "Querido amigo Emmanuel Macron, te guardo un enorme afecto y te deseo lo mejor para el futuro. Salvo para el domingo. Argentina es mi maravilloso país, ¡y es Latinoamérica! ¡Vamos la celeste y blanca!".Fernández también respondió a Lula y le dio las gracias por sus buenos deseos. "El fútbol latinoamericano estuvo muy bien representado por Brasil, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, México y Argentina. Deseo sinceramente el triunfo de nuestra Selección, que tantas alegrías nos está dando. Si gana la Argentina, ¡gana Latinoamérica!".El próximo domingo las selecciones de Argentina y Francia disputarán la final del Mundial de Qatar. Los argentinos llegan al partido decisivo tras ganar en la semifinal a Croacia 3-0 y van de la mano del astro del fútbol Lionel Messi. Por su parte, los franceses disputarán el título tras derrotar a Marruecos 2-0 y con la estrella Kylian Mbappé como uno de sus máximos referentes.Más temprano, durante su habitual rueda de prensa, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, había dicho que el Presidente y todo el gabinete "está pendiente" del resultado de la final del Mundial de fútbol, que el próximo domingo disputarán los seleccionados de la Argentina y Francia, y afirmó que "no hay ninguna decisión tomada" en relación a un posible viaje del mandatario para presenciar el partido en Qatar."Fútbol y política no se mezclan. No nos interesa mezclar, tiene que disfrutarlo la ciudadanía. El Presidente tiene buena relación con Macron y han intercambiado chats previamente, pero no hay ninguna decisión tomada", dijo al ser consultada en rueda de prensa en Casa de Gobierno sobre si el Presidente viajará a Qatar de cara al partido del domingo próximo.