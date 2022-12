Qué es el Virus del Camello, que afecta a tres jugadores de Francia

Sumado a las incontables diferencias culturales a las cuáles se enfrentaron los participantes, trabajadores y espectadores del Mundial de fútbol de Qatar 2022, ahora aparece un extraño virus.Se trata del “Virus del Camello”, detectado en septiembre del 2012 en Qatar y hasta el mes de mayo de este año ha registrado 2.587 casos y 891 muertes en todo el mundo.La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que esta enfermedad tiene una tasa de mortalidad del 35% de las personas que se infectan, de ahí las medidas que se han tomado.En la sede de la Copa del Mundo y otros 26 países ingresaron en alerta durante los últimos años ante la aparición del COVID?19, provocada por el virus SARS-CoV-2, con la cual la también llamada “gripe del camello” comparte el 99% de su secuencia genética.Las investigaciones dicen que por los casos analizados las personas infectadas han tenido contacto con dromedarios. Dicen que bebieron leche cruda de esos animales, por eso posee dicha denominación."La transmisión de persona a persona es posible y ha tenido lugar predominantemente entre contactos directos y en entornos sanitarios. Fuera de ahí, la transmisión de persona a persona ha sido limitada", precisó la OMS.La sintomatología de la infección por MERS-CoV consiste en tos, expectoración, neumonía, insuficiencia respiratoria y fallo renal. La mortalidad es muy alta, alrededor del 30%.El virus presenta un fuerte tropismo por las células epiteliales no ciliadas de los bronquios, y ha demostrado ser capaz de evadir la respuesta inmune innata y antagonizar la producción de interferón en estas células. Este tropismo es único ya que la mayor parte de los virus respiratorios apuntan hacia las células ciliadas.1213Los primeros informes compararon al nuevo coronavirus con el virus causante del síndrome respiratorio agudo grave (SARS) por provocar síntomas parecidos.El delantero Kingsley Coman se contagió en las últimas horas del denominado "virus del Camello", que también afectó al defensor Dayot Upamecano y el mediocampista Adrien Rabiot, y encendió preocupación en la selección de Francia a tres días de la final de la Copa del Mundo ante la ArgentinaPrevio al contagio de Coman, los dos jugadores que se habían visto afectados por este virus fueron el defensor y el mediocampista, que no pudieron estar disponibles en la semifinal de este miércoles ante Marruecos.De hecho, el mediocampista debió permanecer en el hotel "aislado", según publicó el periódico deportivo español AS.En las últimas horas se confirmó que el delantero Coman sufre "el virus del Camello" como se conoce en Qatar a este cuadro.El entrenador de Francia, Didier Deschamps, reveló que Coman "tuvo fiebre por la mañana" y aseguró que están procurando tener "todos los cuidados posibles para que el virus no se propague al resto del plantel".La permanente exposición al aire acondicionado y el cambio de temperaturas que se producen en los ambientes en Qatar, además del cambio de clima de los últimos días, provocaron contagios de esta variante de gripe, que presenta síntomas tales como fiebre, tos, diarrea y vómitos.