¿Silla gaming o silla de oficina?

Silla gaming, la recién nacida

Criterios de selección

Con el auge de este nuevo mercado, están apareciendo muchos modelos de silla gamer para clientes dispuestos a pagar sumas que pueden ser irrisorias o cuantiosas, al mismo precio que los asientos de grandes marcas.Hoy, intentaremos analizar y responder a este tema candente.Una pequeña lección de la historia de la silla gaming y el mouse gamer , en el año 2001, durante el periodo de crisis económica y política en los Estados Unidos, uno de los sectores más prolíficos del país, el sector automotriz se vio fuertemente golpeado.Durante este período, a una empresa local de Atlanta se le ocurrió la idea de desarrollar un nuevo tipo de asiento a partir de un asiento de vehículo deportivo. Fue entonces cuando nació la empresa DXRacer, con la aparición de las primerasEs así como, a lo largo de los años, la empresa ATL (Atlanta) se ha posicionado como pionera en un mercado en auge, hasta convertirse en una de las empresas más esenciales en2006 es el año de presentación de la primera silla en un mercado en auge, el de los e-sport para “Electronic-Sport”. Con la llegada de nuevas competiciones de videojuegos, como Starcraft o Call of Duty, los eventos internacionales reúnen a muchos jugadores profesionales de todo el mundo.Poco a poco, el universo evoluciona con la mejora de las tecnologías, pero también con los accesorios que acompañan al jugador, como ratones, teclados, auriculares yCon el desarrollo de los concursos y la apertura de las primeras salas de informática, lasproporcionadas por los organizadores muchas veces eran de plástico, muy incómodas, pero fáciles de desplegar a un precio muy irrisorio.Sin embargo, con el aumento de la frecuencia de uso de la computadora, comenzaron a aparecer problemas de espalda. En casi 10 años de evolución, la silla gaming y elha pasado de ser una simple silla de plástico, a una silla de oficina, digna del mundo de la competición.Progreso acelerado por la colaboración de competidores reconocidos internacionalmente, pero también por una nueva ola de personalidad salida de las redes sociales, youtubers y streamers de Twitch. Abriendo así un mercado a un público más amplio.En 2019, solo la industria de las sillas para juegos generó mil millones, con su participación de jugadores importantes como Noblechairs, Songmics, AKracing, Secretlab y Maxnomic.Si la silla gaming se ha convertido en un icono y un producto codiciado en el mundo de los videojuegos, sin duda lo ha sido gracias a su aspecto racer, símbolo del deporte y la competición.Ante la evolución del mercado de sillas de oficina y gaming y del, estos 2 modelos responden a dos públicos distintos, pero que sin embargo aspiran a una misma causa, la preservación de la salud mientras se está sentado.A pesar del objetivo de solucionar uno de los males más importantes de nuestro tiempo, estas sillas tienen una visión diferente de abordar el problema. En el mundo de la sillería, 3 elementos son fundamentales para poder ofrecer una experiencia imprescindible a su usuario, independientemente del entorno en el que se encuentre: la estructura, la ergonomía y la estética.Por supuesto, en la toma de decisiones del cliente se incluyen otros factores, como el precio, el plazo de entrega, la garantía o incluso la calidad de los materiales utilizados. Pero eso vendrá más adelante en nuestro desarrollo.Estructuralmente, las sillas de juego, las sillas de oficina o el mouse gamer precio Perú difieren muy raramente. Son casi los mismos elementos que los constituyen. Un respaldo, un asiento, una base, o incluso de paso, reposabrazos.Sin embargo, en cuanto al aspecto ergonómico, vemos convergencias en las soluciones ofrecidas a los usuarios, por varias razones.En la mayoría de los casos, en la categoría de sillas gaming, los mecanismos más utilizados son los de contacto permanente y basculantes.El mecanismo de contacto permanente ofrece una posición fija del asiento, e inclinación del respaldo, el sistema basculante permite una basculación total del asiento.La diferencia entre estos sistemas para gamer y para oficina, está en el grado de inclinación. Como notamos a menudo, el grado de inclinación es muy a menudo más alto que el promedio de una silla de oficina, la inclinación puede llegar a veces a 180° para una posición casi acostada. Una forma de estirar la espalda rápidamente después de largas horas de sesión de juego.Por otro lado, las sillas de oficina ergonómicas y eltienen inclinaciones más limitadas, ya que la inclinación solo tiene como objetivo mantener una posición de trabajo óptima.Además, el sector de las sillas de oficina ergonómicas ofrece una variedad mucho más amplia de mecanismos para dar respuesta a posiciones de trabajo más específicas, como síncronas o asíncronas.Incluso entre los jugadores, se pueden poner a disposición varios elementos ergonómicos para que el asiento sea más cómodo y para proteger la espalda.Al igual que en los modelos de sillas de oficina ergonómicas, puedes encontrar reposacabezas, apoyo lumbar, reposabrazos e incluso reposapiés. Elementos muy demandados a la hora de pasar más de 8 horas frente a un ordenador o consola.En ambos casos, el objetivo es el mismo, sin embargo, sus diseños son diferentes. Aparte de los reposabrazos, que son los mismos en ambos tipos de sillas, podemos ver que la integración de elementos ergonómicos en la silla de oficina o gaming no la hacen de la misma manera los fabricantes.Como podemos ver con bastante frecuencia, los elementos ergonómicos de las sillas gamer generalmente están compuestos por cojines con acolchado.Las razones de esta elección se deben a menudo a la comodidad , pero también al precio de fabricación, que es mucho menor que un sistema integrado.Hay una gran variedad de materiales y colores posibles, pero en el sector de las sillas gaming casi se utilizan 3 materiales, tela, polipiel y piel. La razón es obvia, ya que son los materiales más utilizados en el sector de la automoción.Para el sector de las sillas de oficina, no existe una restricción de materiales o de imagen del producto, lo que permite al fabricante innovar y ofrecer nuevos materiales como la malla.