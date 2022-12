Quiénes cobran este jueves jubilaciones y pensiones

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los 50.125 pesos, con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 5 y 6 cobrarán este jueves por ventanilla en las sucursales bancarias correspondientes con el aumento del 15,62%, según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).



En diciembre, los jubilados y pensionados recibirán el medio aguinaldo junto al pago de sus haberes y también se les pagará un bono extra de 10.000 pesos para los que perciban una jubilación mínima y será de 7.000 pesos para los que cobran hasta dos haberes mínimas.



Los titulares de Asignaciones y de la Prestación por Desempleo, también serán alcanzados por el incremento del 15,62 % al recibir sus prestaciones.



El organismo previsional detalló que "los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 3 mañana tendrán disponible el dinero que podrán extraer con su tarjeta de débito y las mujeres que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con documento concluido en 3 mañana accederán a la prestación".



Las mujeres beneficiarias de la Asignación por Prenatal y por Maternidad con DNI finalizado en 4 y 5 mañana tendrán depositado el dinero establecido en ese programa.



La segunda cuota de 22.500 pesos del Refuerzo Alimentario se abonará mañana a las personas inscriptas en ese plan con DNI terminado en 3 mientras que quienes completaron la inscripción entre el 8 y 30 de noviembre pasado se les pagará el total de 45.000 pesos.



La ANSES avanza mañana con el abono del Programa Hogar, para los beneficiarios con DNI finalizado en 3.



Este programa es impulsado por la Secretaría de Energía, para facilitar el acceso a la garrafas a personas con ingresos mínimos y entidades de bien público que no están conectadas a la red de gas natural.



En tanto, continúa el pago de las Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de documento hasta el 12 de enero 2023.