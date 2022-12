La aplicación Billetera Entre Ríos ya puede descargarse en los celulares

Desde este miércoles, las personas mayores de 18 años pueden descargar la app Billetera Entre Ríos en sus celulares, registrarse y tenerla activa. A partir del lunes 19 se podrán realizar compras con reintegros del 30 por ciento en los rubros alimentos y medicamentos en los comercios adheridos.



Además, desde la billetera virtual podrán consultar los locales adheridos y su ubicación a través de un mapa que permitirá localizarlos más fácilmente. No es necesarios estar bancarizado para comenzar a utilizarla.



“Estamos trabajando para que la aplicación esté operativa lo antes posible porque ha generado una gran expectativa en los comercios de la provincia y en la población, ya que los reintegros que financiamos desde el gobierno y los comercios representan una mejora significativa en los ingresos de cada familia”, expresó el ministro de Economía, Hugo Ballay.



En ese sentido, el titular de la cartera económica resaltó que “desde este miércoles cualquier entrerriano o entrerriana mayor de 18 años ya puede descargarse la aplicación en sus celulares”, y que “a partir del lunes 19 de diciembre se pueden realizar las compras en los comercios provinciales adheridos”.



Por otra parte, recordó que “en esta primera etapa los productos alcanzados por el beneficio del reintegro son los pertenecientes a los rubros alimento y farmacia, aunque estamos evaluando la incorporación de otros rubros en los meses siguientes”.



Ballay destacó la “buena recepción” de Billetera Entre Ríos viene teniendo entre las y los comerciantes de toda la provincia, “quienes son parte del programa, ya que 5 por ciento del descuento lo financian ellos, mientras que el restante lo subsidia la provincia”.



También recordó que “desde el gobierno, junto con la empresa encargada del desarrollo tecnológico, estamos llevando a cabo reuniones y charlas informativas en los centros comerciales de cada localidad para difundir los beneficios del programa y evacuar dudas”.



Para finalizar, recordó que “este programa de estímulo al comercio, como las políticas que promueven el trabajo y el desarrollo industrial o el financiamiento de la producción, son parte del plan de gobierno que impulsa el gobernador Gustavo Bordet para crear trabajo y desarrollo en Entre Ríos”.



¿Cómo utilizar la billetera virtual?



1- Descargá la app Billetera Entre Ríos – Plus Pagos (Google Play o App Store).

2- Creá tu cuenta siguiendo los pasos en “Registrarse”.

3- Cargá tu/s Tarjeta/s de Débito de cualquier entidad bancaria (si no estás bancarizado podrás operar con tu cuenta virtual).

4- Disfrutá de los beneficios (a partir del lunes 19/12).



Beneficios Billetera Entre Ríos



Desde el lunes 19 de diciembre, los consumidores podrán acceder al 30 por ciento de reintegro del total de sus compras con un tope de 5.000 pesos por mes por billetera, comprando de lunes a jueves, en comercios adheridos al programa de los rubros alimentos y medicamentos.

Los medios de pago que aplican para este beneficio son las Tarjetas de Débito o saldo virtual.



¿Cómo cargar dinero?



- En cualquier Entre Ríos Servicios.

- Desde tu cuenta bancaria al CVU de la Billetera (buscalo en la sección carga dinero).

- Desde otra billetera Plus Pagos.



¿Cómo pagar con la billetera virtual?



- Abrí la aplicación de Plus Pagos en tu teléfono.

- Seleccioná la opción Pago con QR.

- Acercá la cámara al código que te mostrará el vendedor.