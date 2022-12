Terminó de cursar y llevó la libreta universitaria a la tumba de su madre

Abel Velázquez tiene 23 años y es estudiante del Profesorado de Educación Primaria con Orientación Rural de la UADER.El joven de María Luisa perdió a su madre mientras cursaba sus estudios y al finalizar la cursada de todas las materias, fue a llevar la libreta universitaria a la tumba de su madre.“Termine de cursar este año y me quedan cuatros materias para recibirme. Como no la tengo a mi mamá para poder comentarle en persona, tenía el deseo de ir al cementerio y decirle en ese momento, ¡Mami termine de cursar!”, dijó el joven aLa madre de Abel falleció en el 2018, “mientras estaba cursando el segundo año”.“En el 2014 le diagnosticaron tumores avanzados en el páncreas y necesitaba una cirugía para que le saquen los tumores. En el año 2016 le realizan la cirugía, pero con el tiempo se vio afectado el hígado también”, recordó Velázquez.“Cuando ella falleció, hice la promesa de recibirme porque era la vocación que a mamá y a mí nos gustaban”.Este año, la cursada de las materias del profesorado llegó a su fin y Velázquez dijo: “Estaba esperando el momento que cargaran la regularidad al SIU de la última materia, Investigación Educativa III”, y agrego que “cuando vi la regularidad en la plataforma, le lleve la libreta a mi mamá”.El joven especificó que le quedan por rendir 4 finales para obtener su título, pero “hoy me siento tranquilo, con mucha paz mental y con ganas de seguir adelante”, aseguró.Para aquellos que están atravesando una situación similar, Abel les dejó este mensaje: “Más allá de la pérdida de un ser querido, que se tomen el tiempo de habitar el dolor, pero que nunca bajen los brazos”.“Uno lo hace por uno mismo, pero siempre piensa en ese ser querido que quería que le vaya bien. En mi caso, también me ayudaron a salir adelante, familiares, amigos y profesores de la carrera”.Por último, Velazquez dijo a: “Estoy sorprendido por la repercusión que tuvo mi historia, quiero que sirva de ejemplo para todos aquellos que están atravesando la pérdida de un ser querido y saber que, ¡Si se quiere, se puede!”.