Video: el tren volvió a pasar por el puente de hierro y llegó a La Picada

El puente de hierro

Historia de La Picada

El tren retoma el recorrido

Luego de 30 años el tren volvió a unir Paraná con el apeadero La Picada y pasó por el puente de hierro del arroyo Las Conchas. Esta semana la formación comenzó a realizar pruebas en el trayecto para luego habilitar el servicio de pasajeros.Una de las cosas más pintorescas del recorrido era el paso por el puente de hierro en el arroyo Las Conchas. El tren no cruzaba el puente desde 1992, cuando en diciembre de ese año hizo el último recorrido con pasajeros, luego se supo que en el año 1999 cruzó el puente una formación de carga. El tren, que unía pueblos, era un símbolo de esperanza para todas las personas que anhelaban ir a la capital entrerriana para continuar sus estudios, conseguir trabajo y soñar con un futuro mejor.Al igual que cuando el tren llegó hasta el apedreadero Enrique Berduc, en cercanías de la Escuela rural Almafuerte, esta mañana todos los vecinos de la zona estaban llenos de alegría por volver a contar con este medio de transporte.El recorrido que hace el tren desde Paraná hacia La Picada, demanda una hora y es un verdadero paseo turístico para quienes disfrutan de los paisajes litoraleños.En una oportunidad, una vecina de La Picada había dicho a Elonce que “” y es justamente lo que se vivió este miércoles en el apeadero La Picada.Uno de los enamorados del paisaje de la Ruta 12, fue Jorge Méndez quien compuso la canción el “Puentecito de la Picada”, donde en sus versos cuenta la historia del trayecto que debía hacer para encontrarse con su amor en La Picada.A lo largo de las seis estrofas que componen el tema musical, Méndez rememora el olor a hierbas por las mañanas, el paisaje y el puentecito de La Picada. “Para decirte cuánto te quiero, salí con destino a La Picada y en el camino tu linda cara, pintaba el sol”, se menciona en las primeras palabras que componen la canción y cuyo origen se basó en la inspiración del puente y los viajes del autor para visitar a quien tiempo después, se convirtió en su esposa.El puente de La Picada, ubicado a la altura del kilómetro 461 de la Ruta Nacional Nº 12, sobre el Arroyo Las Conchas, es uno los tantos puentes de hierro que hay en el país y es muy similar al puente de hierro, ubicado sobre avenida Almafuerte, en Paraná. En su base la estructura tiene durmientes de madera de quebracho colorado que aún están en perfecto estado.A pesar de que hace 30 años que el tren de pasajeros no cruzada por el puente, la estructura ha sido inspiración para muchos que en horas del atardecer deciden cruzar por allí y ver la postal que se forma cuando el cielo se tiñe de anaranjado y se oculta el sol. Además, muchos fotógrafos utilizaron el puente para retratar a novios, jóvenes de 15 y fotos familiares.Ubicada 26 kilómetros de la capital entrerriana, tal como ocurrió con muchas localidades del interior entrerriano, "La Picada" nace alrededor de la estación del ferrocarril en la década de 1940. El origen del nombre proviene de la "picada" que los obreros abrieron en el monte para tender las vías del tren, que hace casi tres décadas no llega a la localidad. Este hermoso paraje entrerriano tiene su arroyo pesquero y también se puede visitar la reserva natural "Parque General San Martín".Uno de los representantes de ferrocarriles Argentinos, Juan Carlos, detalló a Elonce que “ hace 30 años que un tren de pasajeros no viajaba por aca, y unos 24 años de un tren de carga”. Muy emocionado dijo que “es muy bueno contar con un servicio más de transporte para todos los vecinos”. Además, sostuvo que el estado de las vías es óptimo en los próximos días se habilitaría el servicio para pasajeros.