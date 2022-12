Califican de “desastre ambiental” el incendio que afectó al volcadero de Nogoyá

Agrupaciones ambientales de la región caratularon al incendio en el volcadero como un desastre ambiental, lo que generó que se realice una movilización a modo de protesta en Plaza Libertad donde confluyeron distintos grupos ambientalistas y vecinos de la ciudad que pidieron soluciones concretas y a largo tiempo a las autoridades municipales.



También trascendió en las últimas horas un video capturado por una de las cámaras de seguridad que se encuentra en el ingreso al predio.



En el material se puede observar el ingreso de una camioneta a las 16:05 horas del día 29 de noviembre. Según trascendidos, no estaría asentado en las planillas de ingreso este movimiento.



La camioneta doble cabina de color oscuro ingresa por el lateral de la planta de tratamiento de residuos y se interna en el sector este del predio. A las 16.10 se comienza a divisar una columna de humo que tiene origen en el mismo sector en el que se encuentra la camioneta en cuestión.



Dos minutos después, el automóvil sale del predio a una velocidad considerable y el fuego comienza a ser generalizado en ese sector y luego se expande generando la situación sufrida por toda la comunidad.



El registro fílmico fue aportado a la justicia y por estas horas se trabaja para librar allanamientos para dar con el autor del incendio, que ya estaría identificado afirman fuentes oficiales.



Pese a esto, el desastre ambiental ya está consumado. De a ratos el olor a humo regresa a la ciudad lo que indica que el fuego puede reavivarse en cualquier momento y la comunidad más allá de la preocupación se encuentra molesta con las autoridades. No solo por el incendio, sino que ahora debido al feriado, se vio resentida la recolección domiciliaria de residuos quedando expuesta la falta de medidas acorde a los tiempos que transitamos.



“Siempre lo mismo tan difícil es dejar parte del personal para que se turnen y trabajen los feriados, (…). Y con estos días de calor ¿qué hacemos cinco días sin recolección? me parece una vergüenza. Siempre lo mismo es algo que deben cambiar con un poquito de ganas y organización seguro lo pueden hacer” señaló una vecina al conocer el comunicado oficial de la suspensión de recolección los días jueves 8 y viernes 9.



“Uno de los dos días tendría que pasar, que les paguen horas extras a los empleados o que pasen el sábado. Con este calor para algunos vecinos se les hace difícil acumular los residuos húmedos, no todos viven en casas amplias con espacio de sobra para tener un lugar especial y acumular la basura hasta el lunes” expresó otro contribuyente.



El municipio continúa siendo reincidente en problemas que tienen soluciones que no dependen de recursos, sino de decisiones. El basural a cielo abierto ha sido un problema cada uno de los siete años de gestión de Rafael Cavagna. Si bien existe ahora una planta de tratamiento de residuos, parece no ser suficiente para el cuidado del medio ambiente, teniendo a escasos metros de esta, una bomba de tiempo que en cualquier momento puede ser nuevamente un foco de contaminación para la ciudad. Sumado a esto, el servicio de recolección continúa siendo deficiente. Hay un solo camión equipado adecuadamente para esto, el resto recolecta en cajas abiertas, siendo un riesgo también para el personal que realiza esta tarea. Los horarios de sacado y recolección difieren hasta en tres horas, sumado a que en las zonas que no son céntricas, la basura se acumula en esquinas por recolectores que pasan a pie y son buscadas por un camión varias horas después. (Fuente: Paralelo 32)