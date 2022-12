Bebé nació cuando Messi hizo el gol frente a Croacia y su mamá lo bautizó Lionel

Un bebé santiagueño que nació en el mismo momento en que Lionel Messi hizo el gol de penal frente a Croacia, ayer por las semifinales del Mundial de Qatar, fue bautizado con el nombre del capitán del seccionado argentino."Fue una locura. Ella estaba con dolores de parto y me dice `doctora, el primero que haga gol de Argentina, así se llamará mi hijo`, y justo cuando estaba saliendo hace gol Messi, entonces me dijo `ya nació Lionel", contó la licenciada en obstetricia Flavia Tulli, quien la asistió en el parto.El bebé nació ayer a las 16.35, el mimo horario en que Messi convirtió de penal el primer gol en el partido que la selección nacional le ganó al conjunto croata, finalmente, por 3 a 0."Fue un parto normal, sin ninguna complicación, nació con 2,550 kilogramos, con 48 cm talla (de largo) y de 39 semanas, o sea a término, y está en perfecto estado de salud", detalló Tulli.La madre del "Lionel santiagueño" recibirá hoy el alta del hospital zonal de Campo Gallo, que es donde se llevó a cabo el parto.Se trata de Natalia Pérez, quien tiene 30 años.Este es su segundo hijo varón, con quien hoy se irá a su casa, en el paraje rural Monte Rico, departamento Alberdi."Todo fue una emoción muy grande", dijo con la voz emocionada Tulli, ya que recuerda "ese momento en donde justo todos estábamos con tantas expectativas por el Mundial; los 45 millones de argentinos estamos esperanzados"."Y que una mamá en trabajo de parto te diga que el primero que meta el gol de Argentina, así se llamará su hijo, es un sentimiento muy grande, no existen palabras para describir la alegría tremenda que se vivió en el hospital", añadió.Asimismo, Tulli expresó: "Todo el personal del hospital quería visitar al bebé, verlo, sacarle fotos, subían a sus estados de WhatsApp que ponían que nació justo con el gol de Messi"."Los teléfonos explotaron con felicitaciones, con buenos augurios, la verdad que ayer fue un ambiente muy lindo, festivo y sobre todo de mucha alegría y emoción", destacó.